華為攻輝達中國市場　押寶AI推論應用

▲華為。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據英國金融時報報導，華為正尋求透過鼓勵本土公司採用其競爭對手的處理器來執行「推理」任務，從而在由NVIDIA主導的中國人工智慧晶片市場上獲得更大市佔。

中國領先的人工智慧公司依靠NVIDIA製造的GPU)來訓練大型語言模型，這家價值 3.4 兆美元的美國晶片製造商的產品被視為對開發該技術至關重要。華為沒有在訓練方面挑戰NVIDIA，而是將其最新的 Ascend AI 處理器定位為運行推理的中國首選硬體。

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華為押注如果模型訓練的步伐放緩並且聊天機器人等人工智慧應用變得更加廣泛，推理將成為未來更大的需求來源。

據員工和 Ascend 客戶稱，華為專注於技術難度較小但可能有利可圖的途徑，即改造在 NVIDIA產品上訓練的人工智慧模型，使其在 Ascend 晶片上運行。由於NVIDIA GPU和Ascend運行在不同的軟體上，華為正在幫助企業使用另一種軟體工具來使這兩個系統相容。

華為的推動得到了自上而下的政府支持。中國官員敦促本土科技巨頭購買更多華為的人工智慧晶片，並放棄NVIDIA。

一位熟悉NVIDIA在中國業務的人士表示，華為在內部被視為該國最有力的競爭對手，並補充說其晶片設計能力「先進」。

與 OpenAI 和谷歌等美國競爭對手不同，公司無法獲得中國最先進的 GPU。但儘管中國企業只能購買NVIDIA的功能較弱的晶片，但 GPU 的需求仍然很高，因為它們被認為比本地替代品更好。

分析師和華為研究人員表示，由於技術問題，Ascend 尚未準備好取代NVIDIA進行模型訓練，例如在訓練更大的模型時，更廣泛的 AI 晶片「集群」內晶片之間的交互方式會發生故障。

伯恩斯坦中國半導體分析師林清源表示，雖然升騰晶片的單晶片性能良好，但晶片間連接存在瓶頸。訓練大模型時，必須將其分解為更小的任務。如果一個晶片出現故障，軟體需要找到一種方法讓其他晶片立即接管。

華為面臨的另一個挑戰是說服開發人員放棄NVIDIA的 Cuda 軟體，該軟體因易於開發人員使用且能夠大幅加速資料處理而被譽為該公司的「秘密武器」。

但華為即將發表的更新版AI晶片Ascend 910C也有望解決這些問題。華為和NVIDIA面臨激烈的競爭。中國互聯網集團百度和晶片設計公司寒武紀在人工智慧晶片開發方面取得了長足進步。同時，在美國，亞馬遜和微軟也押注，隨著人工智慧應用變得更加廣泛，他們可以在推理晶片領域搶佔更多市場份額。