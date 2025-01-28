家族辦公室「年薪458萬搶行政助理」　薪資水準比華爾街還高

▲華爾街。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

在全球超高淨值家族的私人投資機構——家族辦公室的招聘熱潮下，行政助理的薪酬水準正不斷提升，甚至超越華爾街的薪酬標準。根據多位招聘專家的分析，這些職位的高薪反映了家族辦公室對頂尖人才的需求，以及對全方位服務的期待。

CNBC報導，家族辦公室行政助理的薪資現已遠超行業平均水準。Robert Half人力資源公司數據顯示，資深行政助理的平均薪酬約為8萬1,500美元，而家族辦公室助理的基本薪資通常超過14萬美元，甚至更高。

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Botoff Consulting的一項調查顯示，全球約有8,000個單一家族辦公室，其中近3,200個位於北美。這些行政職位的工作內容往往遠超傳統行政助理的範疇，包括統籌家族旅遊安排、管理多處豪宅的家務人員等。根據調查，家族辦公室行政助理的中位基本薪資達10萬美元，而資產規模達25億美元以上的大型家族辦公室中，薪資中位數更高出35%。

除了基本薪資外，家族辦公室還提供豐厚的年終獎金，通常占薪資的10%至20%。頂級助理的年薪甚至可達24萬美元，其中包括基本薪資、獎金及長期激勵計劃。

家族辦公室助理的高薪伴隨著高強度的工作內容，一名行政助理可能需要隨時處理突發狀況，例如「在冬季南安普敦水管爆裂時，立即趕赴現場解決問題」。此外，他們還需要陪同雇主參加商務或私人旅行，並可能在假期期間仍需隨行。

招聘專家指出，這些職位的高薪也反映了對候選人的高要求。部分雇主偏好擁有頂尖大學學歷、常春藤盟校背景，或有高淨值個人服務經驗的人才。據悉，某家族辦公室甚至指定招募一位具備創意背景的助理，最終錄用了來自知名大學且擁有小說創作夢想的候選人。

Howard-Sloan Search的高級招聘專家Dawn Faktor Pincus指出，她正在為某家族辦公室招募一名需每月至少陪同出差一次的行政助理，該職位的總薪酬預計超過20萬美元，其中包含17萬美元的基本薪資、旅行津貼及簽約獎金。

儘管家族辦公室的高薪可能帶來「價格衝擊」，但專家表示，對於超高淨值家族而言，這種投資是值得的，Botoff Consulting創辦人Trish Botoff解釋道，「當他們能夠控制服務的提供方式、內容和執行人員時，他們往往對結果更滿意。」

隨著家族辦公室數量的增加以及對精英人才需求的提升，這一領域的競爭將愈發激烈。而對於那些願意接受挑戰並滿足條件的候選人而言，這是一個高薪且多樣化的職業選擇。