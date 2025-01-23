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9成受訪者料加薪！　北威2025台灣經濟展望調查拋6大亮點

▲香港北威國際集團董事總經理劉憶如。（圖／記者屠惠剛攝）

▲香港北威國際集團董事總經理劉憶如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

香港北威集團今（23）日公布《2025 台灣經濟展望調查報告》，彙整6大亮點，受訪產學專業人士普遍認為台灣 2025 年的經濟將較 2024 年保持穩定或呈現增長，並且在就業、薪資所得、家庭經濟狀況等方面，預期2025年將優於去年。

針對海外直接投資（增加廠房設備等 FDI）的選擇，受訪者認為東南亞和美國將是主要投資地區；至於海外金融投資（投資海外股票、債券、ETF 等金融資產）的地區選擇上，美國高居首位：

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1. 景氣預測：54.8%的受訪者認為台灣 2025 年經濟將保持穩定或有所改善，而 45.2%的人預期經濟會趨緩。

2. 就業情況：63.8%的受訪者認為台灣 2025 年的就業市場將較2024 年持平或有所改善，另有 36.2%的人預計會放緩。

3. 薪資所得：超過九成（90.2%）的受訪者認為台灣 2025 年薪資水平將與 2024 年持平或有所上升，僅有 9.8%的人認為薪資將下降。

4. 家庭經濟狀況：在家庭經濟方面，有超過八成（83.6%）的受訪者認為台灣 2025 年家庭經濟狀況將保持穩定或有所改善，16.4%的人則預計將放緩。

5. 海外直接投資：海外直接投資（增加廠房設備等 FDI）的選擇（可複選），受訪者認為東南亞（60.7%）和美國（42.7%）將是主要投資地區，第三至五名分別為：印度（18.4%）、中國大陸（12.4%）、東歐（8.1%）。

6. 海外金融投資：在海外金融投資（投資海外股票、債券、ETF 等金融資產）的地區選擇上（可複選），美國以 83.3%的比例高居首位，排名第二名至第五名的東南亞（16.7%）、中國大陸（16.3%）、印度（14.9%）、歐元區（12.1%）則差異有限。

這項調查是於2024年12月25日至2025年1月2日，針對學術界、產業界及海外台商進行經濟展望問卷調查，經回收376份產學界專業人士有效填答問卷後提出。

關鍵字： 經濟展望台灣海外投資薪資家庭經濟

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