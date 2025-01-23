ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

宏達電10年養成XR人力賣Google　專家憂HTC還剩什麼

▲宏達電。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

宏達電今天以2.5億美元出售部分HTC XR研發人力予Google，此舉類似2017年Google買下一半HTC手機研發人力。專家指出，研發續燒銀彈的壓力大，但人才養成不易，各界都在問「HTC還剩什麼」，盼「瘦身」後能善用資源。

台股金龍年封關後，迎來產業震撼彈。宏達電今天召開重大訊息記者會宣布，與Google簽署XR（延展實境）協議，Google將支付2.5億美元（約新台幣82億元）的交易價金，部分HTC XR的研發團隊成員將加入Google；Google也將取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權（IP），預計今年首季完成；但宏達電未說明移轉人數與比例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宏達電第一次與Google交易是在2017年，當時Google以11億美元（當時約新台幣330億元）買下宏達電約2000名手機研發人力，包括參與打造Google Pixel手機的HTC成員；時隔7年多，宏達電再與Google針對XR領域交易研發團隊與專利使用權，引發許多網友和產業界人士都在問，「HTC還剩什麼？」

面對外界的質疑，宏達電法務長盧佳德回應，任何公司都會配合目前商業環境的改變，以及新興科技的發展，隨時審視自己的盈利狀況，來做適當相應的組織調整。

他強調，「對Google的IP授權不會是專屬，宏達電自身仍可繼續使用」，HTC和Google將探討未來的合作機會。

盧佳德說，HTC現有XR事業與研發不會受到影響，會實現更精簡的產品組合，持續投入未來VIVE XR全方位解決方案等科技產品的開發，如VIVE Focus Vision產品等。宏達電強調，此協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社記者表示，業界確實都對「宏達電還剩什麼」感到憂慮，宏達電此項交易在短期上可望獲得一定的業外挹注、美化財務報表，但目前確實沒看到未來在業務上，會產生的實質效益。

XR領域近期翻紅，主要拜輝達（NVIDIA）公開AR眼鏡專利之賜。邱昰芳分析，Google的策略很明確，聚焦軟體開發，尋找硬體合作對象，尋求類似Android手機的發展模式，「但打造VR裝置並不賺錢，因為生態系還不完整」，剩下的玩家勢必要持續投入龐大資本挹注，恐怕只剩大品牌廠還有資源。

邱昰芳表示，人才很珍貴，宏達電要重建相同規模的團隊非常難，未來要正面還是負面看待這個交易，則要觀察宏達電組織精簡後，如何引導資源聚焦在更具發展潛力的領域，「也就是瘦身後，能不能跳得更高」，並在XR產業中，找到自己的方向與角色。

熟悉宏達電的產業人士分析，宏達電第一次與Google交易時，仍保有一半手機研發人力，也強調不會退出手機市場；但事實是宏達電推出新機的節奏大幅放緩，並在手機市場逐漸失去話語權。他擔憂宏達電在XR領域出售部分研發人力後，雖強調會繼續研發，但會削弱在該領域的規模與實力。

他也認為，這就是擺在宏達電眼前的難題。雖然HTC早在2015年就投入XR領域，累積Google望塵莫及的研發技術人力團隊與專利，但「繼續燒銀彈的壓力山大」；宏達電財報已連續虧損26季，近6年虧掉超過3個股本。

「VR產業的最大痛點就是，生態系很難建立」，他認為，HTC與其繼續單打獨鬥，不如幫助銀彈與資金更強大、且同樣對元宇宙具十足野心的Google；當生態系更健全時，宏達電的VR軟硬體產品也有望推行更順利，形同「打不過就加入」。

回到「HTC還剩什麼」的議題，產業人士盤點，目前宏達電還有手機業務，料今年會再推同樣聚焦「元宇宙」的新機；VR產品線則可能聚焦Focus等產品，旗下還有專注5G ORAN的智宏網（G REIGNS），續攻企業與政府業務；而HTC VIVERSE平台、內容品牌VIVE ORIGINALS等，則會在教育、企業、藝文、電競、娛樂等領域推展解決方案。

關鍵字： 宏達電HTC

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

推薦閱讀

市值型ETF老大哥出手！0050放大絕降內扣手續費　對戰006208

市值型ETF老大哥出手！0050放大絕降內扣手續費　對戰006208

台股封關後市值型ETF商戰更猛！市場向來認為買富邦台灣采吉50（006208）更勝於元大台灣50（0050），主要是前者「內扣」費用較低，有利降低投資成本，但元大投信官網「放大絕」今（23）日公告宣布，0050大幅調降經理費、保管費等內扣費用，且低於00628的水準，並於明（1月24日）生效，料2家市值型ETF競爭已接近肉博戰。

2025-01-23 12:23
新制勞退16億美元委任海外代操　4家受託機構獲選

新制勞退16億美元委任海外代操　4家受託機構獲選

勞動基金運用局去年針對新制勞退基金，辦理國外委任投資徵選，總額度共16億美元、名額為4家代操業者，近日完成評選並公布結果，未來將密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資後續撥款事宜。

2025-01-23 12:10
台積電ADR創高「台股封關開趴」！　衝225美元天價

台積電ADR創高「台股封關開趴」！　衝225美元天價

護國神山台積電（2330）在台股龍年漲逾8成，封關日以上漲15元至1135元作收，寫下精采表現，而台積電在美掛牌存託憑證（ADR）在台股休市期間持續狂歡，周三美股盤中飆出225美元天價，終場則寫下223.2美元新高收盤，以1月22日台幣對美元收盤匯價32.774元估，每股約當1463.03元台幣，較台北股市溢價28.90％。

2025-01-23 11:08
6張9-10月千萬發票無人領！最低花54元買飲料　財政部急尋

6張9-10月千萬發票無人領！最低花54元買飲料　財政部急尋

2024年11-12月期統一發票中獎號碼即將在本周六（25日）開出，財政部盤點目前發票兌領情形，發現2024年9-10月期有6張千萬特別獎得主沒有現身領錢，不乏超商、賣場消費開出，其中最低只花54元買飲料就中獎，3月5日就要到期，呼籲得獎者不要錯過年前領千萬大紅包的機會。

2025-01-23 10:30
宏達電出售XR業務「進帳81.9億元」　研發團隊加入Google

宏達電出售XR業務「進帳81.9億元」　研發團隊加入Google

智慧型手機與虛擬實境平台大廠Htc（宏達電，2498）今（23）日宣布與Google LLC共同簽署協議，根據該協議，宏達電將收到Google所支付的交易價金2.5億美元，部分宏達電的XR研發團隊成員將加入Google。在此次協議中，宏達電的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。在簽署這項協議後，宏達電和Google將探討未來的合作機會。

2025-01-23 10:40
台股ETF受益人1031萬人　12檔同創新高

台股ETF受益人1031萬人　12檔同創新高

台股上周上演大怒神，不過高檔震盪也吸引許多投資人逢低買進。根據台股ETF集保戶股權分散1月17日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周增加9.5萬人，總人數來到1031萬623人創下歷史新高，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦科技（0052）、復華富時高息

2025-01-23 10:43
194萬人領錢了！勞保給付今入帳　平均1.9萬元

194萬人領錢了！勞保給付今入帳　平均1.9萬元

農曆春節連假即將到來，為了讓民眾安心過好年，勞保局表示，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人，有些給付已經發放，今明兩天還有11筆接力入帳，其中，攸關194萬人的勞保年金給付於今（23）日入帳，平均每人可領到近1.92萬元。

2025-01-23 09:45
超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

韓國SK海力士（SK Hynix）今天公布創新高紀錄的季度利潤，主要是生成式人工智慧（AI）晶片組所使用的高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片銷售強勁。

2025-01-23 10:28
永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

永豐金併京城銀　股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

永豐金（2890）為了併京城銀（2809），兩公司各自在3月3日召開股東臨時會，其中京城銀不發放紀念品，擁有逾35萬股民的永豐金今（23）日宣布股東臨時會紀念品為全家便利商店禮物卡100元。

2025-01-23 17:13
AI應用需求強　2024全年工業、製造業生產指數寫歷年第3高

AI應用需求強　2024全年工業、製造業生產指數寫歷年第3高

經濟部統計處今（23）日公布去年工業、製造業生產指數，受惠AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，2024全年工業生產指數為95.96，年增11.45％，製造業生產指數為95.73，年增11.93％，都寫下歷年第3高表現。

2025-01-23 17:08

讀者迴響

熱門新聞

6張9-10月千萬發票無人領！最低花54元買飲料　財政部急尋

市值型ETF老大哥出手！0050放大絕降內扣手續費　對戰006208

宏達電出售XR業務「進帳81.9億元」　研發團隊加入Google

194萬人領錢了！勞保給付今入帳　平均1.9萬元

黃仁勳上海尾牙大跳APT.　員工嗨翻

力積電6營業日漲36.16%被盯上　封關日並列9檔注意股

總統府三節禮金沒了！公務員愣：做30年沒領過

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

市值型ETF 00850公布配息0.66元　逐季走高

晶圓代工兩樣情！力積電漲3根　聯電重挫破底

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366