▲受海氣象影響，今晚與明日基隆-馬祖、將軍-東吉客貨輪停航；圖為新台馬輪。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

受海氣象影響，航港局下午宣布1月24日晚間基隆往馬祖的客貨運航線停航1航次；1月25日基隆往返馬祖客貨運航線、台南將軍往澎湖東吉客貨運航線均停航。

航港局昨日依據目前海氣象預報資料，就估計春節期間東部蘭嶼綠島航線及北部基隆馬祖航線的海運船班，將可能受天候因素影響開航狀況，航港局提醒民眾行前多留意天候狀況及航班資訊，以免影響行程安排，該局航務科也指出，只要天氣好轉，相關船公司就會立刻復航。

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該局即日起至2月3日止，每日下午2時於官網春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形，請搭船民眾多加留意，另局方也要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，並協調業者視需要機動加開船班，以減少乘客候船時間，提供旅客優質海運服務。

為利民眾掌握船班資訊，航港局已於官網首頁設置春節疏運專區，公布海運航班資訊(https://www.motcmpb.gov.tw/Information?SiteId=1&NodeId=614)，歡迎有需要之民眾多加利用！