▲不止嚇趴科技股 ，DeepSeek重挫歐美能源類股。（圖／路透社）

記者廖婕妤／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek不僅嚇崩美晶片股在內的科技股，根據《彭博社》報導，欧美能源股同樣重挫，因DeepSeek的模型資本、能源效率更高，引發市場對電力需求預測的質疑。

《彭博社》報導，DeepSeek所帶來對全球股市衝墼，遠遠超過侷限在晶片製造商和科技七巨頭（蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司 Alphabet、Meta、輝達、特斯拉），尤其是那些預期將推動整個行業發展的公司，例如電力製造商等的能源公司。

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在美股27日標準普爾 500 指數中，獨立電力生產商表現最差，因為中國初創公司 DeepSeek 的人工智慧模型對美國在這一領域的主導地位構成了威脅。

美國的能源公司 Vistra 是美股中黑馬，去年表現最佳，但在27日的交易中股價盤中最多下跌了 23%，創下自 2021 年以來最糟糕的盤中表現，市值蒸發了近 150 億美元。通用電氣旗下能源部門 GE Vernova 也跌了 23%，Constellation Energy 跌幅為 19%。

這些能源和設備公司的股價下滑，抹去了美國政府上周宣佈數十億美元人工智慧項目後帶來的漲幅。

在歐洲，西門子能源的股價最多跌了 22%，抹去了 2025 年的目標漲幅；瑞典的 Munters Group AB 也大跌了 14%，該公司專注於生產冷卻技術，幫助管理高性能伺服器產生的巨大熱量。

同時，OpenAI CEO 阿爾特曼投資的核裂變反應堆公司 Oklo 下跌了 25%，此前該公司股價曾在上周飆升超過 60%。

儘管美股27日出現了大規模拋售，彭博情報的分析師 Omid Vaziri 認為，西門子能源、施耐德電氣和勒格朗等公司的需求增長不太可能受到影響。他指出，DeepSeek 的 AI 模型可能會加速使用者對人工智慧的採納。

