借廁所順手買刮刮樂　職軍男用「小孩年齡」當靈感刮中100萬

▲除夕夜刮刮樂。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

過年期間刮刮樂買氣旺，新北泰山區「易錸富彩券行」分享，1名職業軍人進來借廁所，離開前看到刮刮樂正猶豫選號，突然想到自己小孩滿3歲，就選了3號並幸運刮中100萬元。



根據代理人高小姐表示，刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的幸運兒，是一位年約30多歲的男性職業軍人，當天站在公車站牌等車時，突然感到一陣尿意，剛好彩券行在旁邊，便走進去借廁所。

男子離開前，目光一閃被刮刮樂「2000萬超級紅包」吸引停下腳步，正猶豫該選哪一張時，靈機一動，想到自己的小孩今年剛滿3歲，於是挑了3號試手氣，沒想到1張就刮中100萬元，他難掩激動情緒，隨後轉身離開，急著回家與太太分享這個喜訊。



當天晚上，這位幸運兒帶著太太和小朋友再次來到彩券行，感謝高小姐並分享了他們的喜悅，他提到夫妻倆之前正為孩子未來的教育基金煩惱，這筆意外之財幫他們解決燃眉之急。臨走時，他還拿出一袋糖果，請高小姐分給來店消費的客人，讓大家一同沾沾喜氣。

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「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。統計至1／27，已刮出1個2,000萬元、84個100萬元。