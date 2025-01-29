AI造富豪！　6對兄弟檔入榜

▲龍年台股飆漲，讓台灣富豪身價水漲船高。左起台積電創辦人張忠謀、遠雄集團創辦人趙藤雄、研華董事長劉克振、國巨董事長陳泰銘、中信慈善基金會董事長辜仲諒。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024年金龍起飛，最亮眼的就屬輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起的AI狂熱，美股大漲逾2成，台股更在第一排挖金礦，1月22日封關收在23525點，龍年大漲5429點，漲幅約30%，市值高達75.7兆元刷新紀錄，搭上AI浪潮的台灣科技富豪身價全都水漲船高。

依《富比士》封關日的即時排行，台灣前50名富豪中科技業者有17名，其中廣達（2382）董事長林百里穩居首富寶座，身家從前一年封關日（2024年2月5日）的112億美元漲到120億美元。

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「鞋王」華利實業總裁張聰淵因股價從年初的人民幣53元上升到80元左右，身價從86億美元衝上109億美元，穩居亞軍。

全球電子代工龍頭鴻海（2317）創辦人郭台銘，因鴻海是唯一能提供AI伺服器全供應鏈的廠商，業績和股票節節高升，身價也從71億美元暴增到107億美元，直追鞋王。

台股封關前最後一個周末，1月18日，黃仁勳在台菜餐廳舉行的「AI兆元宴」，出席的「Team Taiwan」35位企業夥伴去年多迎來營收新高，大老闆們身價也翻漲，除了首富林百里，廣達副董梁次震以17億美元排第33名；日月光（3711）創辦人張洪本從14億美元成長到16億美元；跟輝達合作AI迷你超級電腦的聯發科（2454）蔡明介從28億美元、成長到43億美元。

而黃仁勳來台必拜訪的台積電（2330）創辦人張忠謀，個人身價從28億美元成長到45億美元，台積電市值一度破30兆元，擔任台股領頭羊，龍年上演「拉積盤」。。

電阻大老、國巨（2327）董事長陳泰銘也一改低調，特別公開大呼「我們在AI所有應用領域不會缺席！」以免大家忘了他們家，儘管股價表現平平，這位老牌富豪身價仍從56億美元成長到61億美元。

另一位科技富豪、工業電腦龍頭研華（2356）董事長劉克振，身價由16億美元小漲到17億美元，原本也走低調路線的他，去年底宣布要以Edge Computing和Edge AI為核心，並獨家請來黃仁勳在研華家庭日活動上開球，搶盡風頭。

金融服務業在龍年可說是大豐收，隨著美國FED啟動降息循環、台股價量齊揚，金融業營收獲利創新高，加上穩定配息、股利政策等，金控股股價順勢而上，大老闆們身價也翻出新局面，50大富豪榜上6對兄弟檔中，有4對來自金控家族。

像是富邦金（2881）去年獲利首度破1500億大關，每股稅後盈餘EPS為10.80元，領先同業，股價也從去年初63元漲到封關日的92.8元，讓蔡明忠、蔡明興個人身價漲到71億美元，較前一年添富23億美元。

出身自「鹿港辜家」的辜家三兄弟，更首度齊聚富豪榜，打破中租企業總裁辜仲立的獨撐局面。中租-KY（5871）去年因中國市場放緩，獲利年減10％，辜仲立個人身價略增3億美元、達42億美元。辜仲立大哥、中信金（2891）大股東辜仲諒、二哥凱基金（2883）大股東辜仲瑩，去年因金控事業營收獲利大好而股價飛揚，身價各躍升為20億美元與16億美元，同時進入50大富豪榜。

富豪榜上另兩對兄弟檔，除了常客頂新集團魏家，另一是長榮集團張家。隨海運看俏、航空受惠觀光旺，創辦人張榮發遺囑官司定讞等，大哥長榮海運大股東張國華、二哥張國明與四弟星宇航空（2646）董座張國煒今年首度同時進入台灣50大富豪榜。

相較之下，石化產業因大陸持續開出產能，產能過剩仍深陷谷底，台塑四寶股價腰斬，台塑王家從富豪榜上消失，長春集團創辦人林書鴻身價也從67億美元大幅縮減為35億美元，守住第14名，長春其他創辦家族成員都掉出榜外。

至於房地產業及食品通路等富豪們資產增減不一。扮演經濟火車頭的房地產業，去年下半年歷經央行限貸令、第七波信用管制，房市稍有熄火，但寶佳機構創辦人林陳海及遠雄（5522）集團創辦人趙藤雄，兩人資產小增3到5億元，分別以34億美元及27億美元，拿下台灣富豪榜的15名和17名。

有「豪宅王」與「超市王」封號的林敏雄，旗下事業包括元利建設、全聯實業、大潤發等，去年資產縮水5億元，以25億美元從14名掉至19名。擁有龐大土地資產的聯邦企業集團創辦人林榮三遺孀林張素娥，原20億美元財產縮水逾三成為13億美元，排名從20名掉到43名。

餐飲與內需市場去年表現不差，但不及電子與金融的強強滾，食品通路由旺旺集團總裁蔡衍明領軍，身價從55億美元增長到60億美元，名次則從第6下滑到第7名，潤泰集團的尹衍樑財富從41億美元增為44億美元，但排名由第9名下滑到第11名，第43名為統一集團美麗事業董事長高秀玲，第47名則是「燕麥王」佳格食品董事長曹德風，波動不大。

展望2025年，AI熱潮持續增溫，但美國總統川普上任後，多變的經貿新政和美元匯率及利率政策，加上地緣政治衝突、氣候變遷等問題，讓全球經濟情勢波動變大，不確定性成常態，但看台灣富豪們如何在蛇年中運籌帷幄，再顯身手。

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