川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

▲美國總統川普（左）、輝達執行長黃仁勳（右）。（圖／路透／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普與輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳於當地時間31日（台北時間2月1日）會面，輝達發言管道稍後向外證實，雙方就加強美國技術和人工智慧（AI）全球領導地位展開洽談。

《Investing.com》引用NVIDIA發言管道聲明，「我們很高興有機會與川普總統會面並討論半導體和人工智慧政策。」、「黃仁勳和總統討論了加強美國技術和人工智慧領導地位的重要性。」

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這次會議召開之際，中國新貴 DeepSeek 以其新的開源人工智慧模型席捲了全球，這對AI產業來說是一個多事之秋。

綜合外電報導，極具爭議的模型DeepSeek總成本應上看5億美元，但對外公開資料顯示運用資金僅600萬美元，與 OpenAI 等其他模型的建置費用相比差距懸殊。據稱它是基於較舊型號的 NVIDIA GPU 構建的，但對於該公司實際擁有多少計算能力存在一些爭議。

《路透社》引用消息人士指出，川普政府認為DeepSeek若不需要花費大量資金建立AI架構，那麼美國也不必花太多資源在AI應用下，三名知情人士透露，川普政府正在考慮收緊對NVIDIA專為中國市場設計的 H20 晶片銷售的限制。

NVIDIA 股價周五收盤下跌 3.7%，以120.07美元作收，本周下跌 16%。