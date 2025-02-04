節能家電補助遭凍結20％　50萬民眾深受影響

▲節能家電補助遭凍結2成經費。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者廖婕妤／台北報導

藍白聯手砍預算，經濟部節能家電補助原先預定刪除100億元預算，但遭到抨擊後，才在1／21立院院會中表決通過，改為凍結20％經費，但推估仍影響約60萬台家電、50萬戶民眾，對此，經濟部能源署強調，目前尚難預估預算後續解凍情況，呼籲國會支持預算。

經濟部推出節能家電汰舊換新補助，1級效能冷氣、冰箱每台補助3000元，搭配財政部貨物稅退稅措施，每台最高有5000元的節能優惠，自開辦以來，已帶動老舊家電汰換322萬餘台，每年為台灣節電19.3億度用電量，也協助家電產業增加超過800億元營業額，是民眾、節能及產業三贏的政策。

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經濟部表示，節能家電補助預算刪除100億元是事實，經各界發聲及溝通說明後，才將刪除案撤案，但表決後仍遭凍結2成經費，約等於60萬台家電（推估約50萬戶民眾）補助金額。

經濟部說，凍結節能家電理由，是並不相關的研議核電重啟，以及要求提出核電重啟經費規劃，也與現行法律要求有所扞格，因此呼籲國會支持預算，以免影響民眾權益。

經濟部指出，目前尚難預估預算後續解凍情況，能源署內部仍在討論將未來採未凍結預算執行額滿前，提前截止受理的模式，或從年初受理時，即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後，卻無法取得補助產生困擾，因此今年補助作業期程及申請方式，仍待後續正式公告。