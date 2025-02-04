中環大買陽明與長榮股票、累積持股也高　法人有看多有看空

▲中環持有陽明股票11,869張。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

中環(2323)今(4日)晚公告買進陽明(2609)4650張、長榮(2603)1580張，持股餘額分別高達11,869與2382張，買進均價都高於今日股價，投顧公司高階指出，中環真的是對貨櫃航運股情有獨鍾，以今年經濟景氣與紅海危機可望解除兩大因素來看，貨櫃航運股不好操作；但也有法人指出，以哈第二階段談判不順利，陽明、長榮的高殖利率與高淨值還是有投資人青睞。

投顧高階指出，今年全球GDP成長率估約2.51%，較去年少了0.25%，加上紅海危機有望在夏季前解除，除非另有特別因素，法人基本上對貨櫃航運股是保守看待的；高配息應該是相關投資人的期待，但是配息也要能填息，否則就是割自己的肉。

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認為貨櫃航運股仍擁有利多的法人則指出，以哈停火不見得樂觀，以陽明、長榮去年的獲利，高殖利率可期，公司淨值也高，還是有投資人認為可以趁著股價低買進。

中環這次是在114/1/10~114/2/4買進陽明4650張，每單位價格:68.75元，交易總金額319,699,923元，目前累計持有11,869張，金額870,882,766元，每股持有成本73.37元，今日股價64.5元。

中環是在114/1/13~114/2/4買進長榮1580張，

每單位價格201.07元，交易總金額317,683,473元，持有餘額2382張，金額496,334,119元，美股持有成本208.37元，今日股價195.5元。