快訊／台股收盤大漲367.62點　台積電漲15元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲367.62點，以23161.58點作收，漲幅1.61％，成交量3493.4億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲122.42點開出，指數開高走高，盤中最高達23249.33點，最低22916.38點，終場收在23161.58點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲6元至171元；廣達（2382）上漲5元至240元；陽明（2609）上漲3.2元來到67.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.12元至9.3元。
今天漲幅前5名個股為研華（2395）上漲37.5元，漲幅10％；亞光（3019）上漲16元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲3.2元，漲幅10％；新日興（3376）上漲21.5元，漲幅9.98％；大銀微系統（4576）上漲14.5元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為興能高（6558）下跌3.5元，跌幅5.79％；天瀚（6225）下跌0.8元，跌幅5.33％；恆大（1325）下跌1.25元，跌幅3.51％；喬山（1736）下跌6元，跌幅3.38％；華建（2530）下跌1.05元，跌幅2.64％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|研華（2395）
|412.5
|▲37.5
|▲10.0％
|亞光（3019）
|176.0
|▲16.0
|▲10.0％
|事欣科（4916）
|35.2
|▲3.2
|▲10.0％
|新日興（3376）
|237.0
|▲21.5
|▲9.98％
|大銀微系統（4576）
|160.0
|▲14.5
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興能高（6558）
|56.9
|▼3.5
|▼5.79％
|天瀚（6225）
|14.2
|▼0.8
|▼5.33％
|恆大（1325）
|34.35
|▼1.25
|▼3.51％
|喬山（1736）
|171.5
|▼6.0
|▼3.38％
|華建（2530）
|38.75
|▼1.05
|▼2.64％
資料來源：證交所
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