快訊／台股收盤大漲367.62點　台積電漲15元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲367.62點，以23161.58點作收，漲幅1.61％，成交量3493.4億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲122.42點開出，指數開高走高，盤中最高達23249.33點，最低22916.38點，終場收在23161.58點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲6元至171元；廣達（2382）上漲5元至240元；陽明（2609）上漲3.2元來到67.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.12元至9.3元。

今天漲幅前5名個股為研華（2395）上漲37.5元，漲幅10％；亞光（3019）上漲16元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲3.2元，漲幅10％；新日興（3376）上漲21.5元，漲幅9.98％；大銀微系統（4576）上漲14.5元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為興能高（6558）下跌3.5元，跌幅5.79％；天瀚（6225）下跌0.8元，跌幅5.33％；恆大（1325）下跌1.25元，跌幅3.51％；喬山（1736）下跌6元，跌幅3.38％；華建（2530）下跌1.05元，跌幅2.64％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 研華（2395） 412.5 ▲37.5 ▲10.0％ 亞光（3019） 176.0 ▲16.0 ▲10.0％ 事欣科（4916） 35.2 ▲3.2 ▲10.0％ 新日興（3376） 237.0 ▲21.5 ▲9.98％ 大銀微系統（4576） 160.0 ▲14.5 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興能高（6558） 56.9 ▼3.5 ▼5.79％ 天瀚（6225） 14.2 ▼0.8 ▼5.33％ 恆大（1325） 34.35 ▼1.25 ▼3.51％ 喬山（1736） 171.5 ▼6.0 ▼3.38％ 華建（2530） 38.75 ▼1.05 ▼2.64％

資料來源：證交所