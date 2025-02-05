7檔台股人氣ETF除息前夕大車拼　00878縮水幅度最小

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2月19檔台股人氣ETF上演除息秀，明（6）日由受益人超過82萬的月配型元大台灣價值高息（00940）率先打頭陣，《ETtoday新聞雲》挑選其中7檔人氣旺、配息頻率未曾變動的標的比較，發現有「國民ETF」稱號的季配型國泰永續高股息（00878）年化配息率9.06%居冠、配息金額0.5元與最高水位相比僅縮水9.09%，配息政策在7檔主流標的中堪稱「最給利」。

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觀察高股息ETF除息情形，00878本次配息0.5元，單次配息率2.27%，年化配息率有9.06%，表現最好；而月配型中信成長高股息（00934）因首次配息金額0.33元後3度出現縮水，本次配息0.03元與去年最高行情相較，縮水率超過9成。

即將在明日除息的00940本月配息0.03元，單次息率0.33%，年化3.92%，由於00940最高配息曾來到0.05元，此次配息與高峰相較縮水4成。

擁有逾81.9萬受益人、「月配始祖」復華台灣科技優息（00929）2月配息0.05元，單次息率0.28%，年化3.33%，與最高配息0.2元相較，縮水率也來到75%。

專家說明，老字號的00878年化維持在9%，配息能力相當強勁，主要是00878成立最久，從2020年7月掛牌以來，已在台股市場累積深厚的資本利得口袋，讓其他檔高股息ETF忘塵莫及，想學也沒辦法，相對00940去年4月掛牌、00929是2023年6月掛牌、00939是去年3月、00900則是2021年底12月掛牌上市。00878在成立時間佔盡天時、地利跟人和，四年多以來，受益人數成長飛速，已經有157萬位的受益人，相當驚人。

近一步看00878的配息情形，基金成立時是當時台灣首檔每季配息的台股ETF，後納入收益平準金機制，因配息向來穩健，被許多人當作ETF入門必備，2024年配息分別是第一季0.4元、第二季0.51元、第三季0.55元、第四季0.55元。2025年第一季配息0.5元，和去年同期相比，本季配息增加0.1元，維持00878號稱的穩定配息策略，年化配息率有9%水準，配息金額和配息力獲得肯定，是蛇年開春的熱門投資標的，00878周一的成交量就衝破15萬張、周二成交量亦超過10萬張，預期在2/20除息前應還有一波00878的搶購熱潮。

