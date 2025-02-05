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關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生　年輕帥哥跟風中頭獎

▲年輕帥哥幸運刮中頭獎2000萬元。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲年輕帥哥幸運刮中頭獎2000萬元。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台南有一名年輕男子，因為發現中獎彩券行前一天才有人刮出貳獎100萬元，就決定自己也來試試看，沒想到幸運中獎2000萬元。

據台南家樂仙商行彩券行表示，刮中「2,000萬超級紅包」頭獎2000萬的幸運兒是個年輕帥哥，當天他一進彩券行就直接選了1張1號的「2,000萬超級紅包」，神色輕鬆自然的刮完後請店員幫忙確認，店員高興十足的恭喜他刮中2000萬，帥哥就跟店員說：「因為昨天你們店裡有人刮出二獎100萬的時候我就在你們店裡啊，親眼看到別人在店裡刮出100萬好羨慕，回家想了想決定今天也要來試試看，才第一張就刮到2000萬，這下子換別人要羨慕我了！」。

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彩券行代理人李先生表示一個月前才迎來關聖帝君神像希望能夠讓店裡可以有大獎，前一天才剛有人刮中「2,000萬超級紅包」二獎100萬元，沒想到隔天年輕帥哥就刮中頭獎2000萬，代理人李先生還說當天正好迎關聖帝君神像滿月，上午供桌上的香爐更突然發爐，原來就是關聖帝君在預告要刮出「2,000萬超級紅包」頭獎！

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

關鍵字： 刮刮樂

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