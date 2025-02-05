景氣熱絡紅燈回來了！　12月景氣燈號加4分

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（5）日公布12月景氣概況，12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加4分，燈號轉呈紅燈。其中，受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。另同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局，惟領先指標續呈下滑，仍須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加1分，其餘5項燈號維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，領先指標不含趨勢指數為100.43，月減0.76％，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月下滑，分別為外銷訂單動向指數、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、股價指數、實質貨幣總計數M1B；其餘2項則較上月上升，分別為實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率。

國發會指出，同時指標不含趨勢指數為105.2，月增0.61%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升，分別為工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、製造業銷售量指數、工業及服務業加班工時；其餘2項較上月下滑，分別為電力（企業）總用電量、批發、零售及餐飲業營業額。

落後指標不含趨勢指數為96.97，月減0.61%，5個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月下滑，分別為製造業單位產出勞動成本指數、五大銀行新承做放款平均利率、失業率（取倒數）；其餘2項較上月上升，分別為製造業存貨價值、全體金融機構放款與投資。

展望今年，國發會表示，隨全球貿易量可望續增，加上國際雲端產業資本支出擴張、邊緣AI應用持續發展，以及我國在AI供應鏈中具競爭優勢等，有助我國外貿穩定成長；投資方面，受惠新興科技應用暢旺，半導體供應鏈擴大高階產能及研發支出，加上國際大廠加碼對臺投資，以及企業投入低碳與數位轉型，將推升投資動能。

國發會指出，消費方面，隨國內就業市場穩定，基本工資調升及企業獲利轉佳，將有助企業調薪及獎金發放意願，加上政府持續推動所得稅制優化及減輕人民負擔措施，提升可支配所得，將挹注民間消費成長。惟美國啟動新一波關稅措施、全球貿易壁壘加劇，加以地緣政治風險尚存，對國內經濟影響仍須密切留意。