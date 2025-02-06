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應對FTX破產事件！Steaker推動「拂曉計畫」　和解進度達85%

▲▼Steaker創辦人黃偉軒。（圖／記者高兆麟攝）

▲Steaker創辦人黃偉軒。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

數位資產衍生品交易平台FTX在2022年破產，連帶影響台灣區塊鏈Steaker數位資產管理平台。法院在2024年12月已經批准FTX重組計畫，並在今年1月3日正式生效，而Steaker在事件發生之後已推出「拂曉計畫」補償受影響的用戶，統計至目前和解簽署進度已達85%，持續獲得用戶正面回饋。

Steaker在FTX破產事件中遭受損失，不僅影響平台業務，也對用戶造成連帶影響。Steaker也積極處理FTX破產事件對Steaker業務及用戶造成的衝擊和損失，並推出「拂曉計畫」作為給用戶的補償方案，用戶只需完成「拂曉計畫」協議書簽署步驟，即可按時領取補償。

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補償方案分三階段，陸續按照季度發放，Steaker統計至目前為止，「拂曉計畫」補償方案簽署進度達到85.2％，顯示公司在處理相關問題方面取得顯著成果。

公司每月持續按照計畫公告進行補償安排，並積極與美國相關機構展開溝通，推動計畫的全面落實，確保每位受影響用戶的權益得到充分保障。Steaker也呼籲有意參與計畫的用戶儘速完成相關簽署程序，以便在FTX發放還款後，公司能立即為參與計畫的用戶第一時間安排補償。

對於已簽署計畫的用戶，Steaker指出，若使用交易所錢包作為接受補償的EOA地址，請確認交易所是否有更換地址，避免影響補償款項的發放。另外，Steaker團隊獲得許多用戶的支持與鼓勵，這些正向的回饋不僅激勵團隊，也證明了參與計畫用戶對Steaker的信任與期待。

法院在2024年12月已經批准FTX重組計畫，並在今年1月3日正式生效，在該日期之後的60天內，啟動第一批便利類別債權人的初始還款分配。Steaker承諾將持續關注FTX破產程序的進展，並在獲得具體還款資訊後，第一時間通知用戶，迅速安排相關補償事宜。

關鍵字： SteakerFTX

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