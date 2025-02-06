慧榮科技2024營收、毛利雙成長　EPS達3.43美元

▲慧榮科技通過車用級SSD控制晶片ASPICE CL3 認證。（圖／慧榮科技提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 今日公布2024年全年營收超過預期，達到8億零355萬美元，較2023年大幅成長26%；毛利率也大幅提升，從2023年的43%提升到46.2%。全年度稅後淨利達1億1596萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.43美元(約新台幣113元)。2024年第四季營收1億9,116萬美元，與前一季相比減少10%，與去年同期相比減少6%。第四季毛利率47%，稅後淨利3,090萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.91美元(約新台幣30元)。

「儘管2024年第四季消費市場充滿挑戰，我們營收仍達到預期，毛利也進一步提升。」慧榮科技總經理苟嘉章表示：「2024全年營收較前一年大幅成長26%，高於年初預期的高標。此外，即使下半年市場表現疲弱，全年毛利率仍然大幅提升至46.2%。我們在2024年下半年成功推出領先業界的PCIe Gen5 SSD 控制晶片，並取得4家NAND大廠及多家模組廠的訂單，預計於2025年開始放量。儘管短期內消費市場仍充滿挑戰，我們將持續藉由擴展產品組合、開拓新市場，同時不斷提升在消費性、企業級、車用、工控和商用儲存市場佔有率，奠定未來長期成長的根基。」

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展望未來，苟嘉章表示：「預期來自NAND大廠的控制晶片外購訂單將帶來更多的營收和獲利，同時提升我們在行動通訊和PC市場的佔有率。今年的成長動能主要來自幾項新產品的上市，包括8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片已從2024年下半年開始出貨，適用於AI手機的UFS 4.1控制晶片將於今年下半年問市，而為主流市場開發的4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片也預計於今年年底推出。此外，我們多款車用SSD控制晶片正快速拓展至多種應用，加上從2024年下半年開始出貨的MonTitan企業級SSD控制晶片預計也將於今年下半年開始放量，這些都將挹注更多的營收。儘管消費性需求在今年上半年仍將維持疲軟，較原先預期更充滿挑戰，但受惠於新產品推出及與 OEM 客戶的新專案合作，我們預期今年下半年將迎來強勁復甦，並在 2025 年第四季營收，推估達到接近 10 億美元的年度營收運行速度(Revenue Run-Rate)。」

慧榮預估2025年第一季營收將介於1億5,800萬至1億6,700萬美元之間，較前一季減少12.5%~17.5%，毛利率介於47%至47.5%之間

慧榮今日也宣布其 PCIe Gen4 SSD 控制晶片已成功取得 ASPICE CL3 認證，由全球知名認證機構UL Solutions (NYSE: ULS)頒發證書，成為全球首家達成此里程碑的 SSD 控制晶片供應商。這項成就不僅展現慧榮科技在專案管理上的卓越能力，更彰顯其在組織層面建立標準化工作流程，並在企業層級累積流程資產的堅實基礎。

慧榮科技終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示：「隨著軟體定義汽車和自動駕駛技術的快速發展，軟體品質控管變得比以往更加重要。這次獲得 CL3 認證，充分展現我們致力於超越汽車產業嚴格標準的承諾。我們不斷擴展市場版圖、豐富產品組合，以創新驅動發展，為汽車產業提供更先進的儲存解決方案。作為值得信賴的合作夥伴，我們將持續專注於為全球汽車客戶堅守最高標準的品質、安全性和效率。」