日圓現鈔驚見「0.22」攀2個月最差　10萬台幣少換2萬日圓

▲日圓兌美元近日走強，今早盤見150價位。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日本銀行（日本央行）鷹派官員喊話應逐步升息，加上美元指數回落到108以下，激勵日圓兌美元走升，今（7）日亞洲盤早上見150字頭，受此影響，拿台幣換日圓台銀一早掛出0.2204，是逾2個月以來首見0.22，比起去年底12月30日0.2108、此段時間最佳換匯點相比，換10萬台幣就差了2萬663日圓。

日本央行在今年1月的金融政策決策會議（貨幣會議）上，將日本政策利率調升至0.5%後，日本央行鷹派理事田村直樹（Naoki Tamura）昨（6）日公開表示，日央利率應於2025財年（4月1日起）下半年達到1%的水準，來因應穩定的通膨目標，後來田村澄清他的意思並不是指中性利率應該是1%，惟激勵日圓走強。

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日圓兌美元匯率走升，今早一度來到150.952，不過，急升後拉回，截至台北時間9點40分，由升轉貶，回到151.612。

隨著日圓走升，新台幣兌日圓走貶，以台銀排牌匯率，今台幣兌日圓開盤就直接貶破0.22，以0.2204開出，創逾2個月來首見0.22字頭。

若以兌換新台幣10萬元來看，目前可換到45萬3720日圓，相較去年12月30日0.2108，當時可換到47萬4383日圓，今少換2萬663日圓，相當於新台幣4554元，20碗拉麵飛。

