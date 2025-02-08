ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

趁開工後一起檢視自己手上的保單！國泰產險線上投保面面俱到　加入會員還可抽萬元好禮

▲▼北車週一上班人流 車潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲過完9天春節連假，台北市街頭恢復人流與車潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

長達9天春節連假結束了，開工收心操同時不妨檢視手邊保險是否完整，不僅是人身保險，也不忘替平常使用物品或者計劃參加活動投保，且透過線上投保，享有方便、即時，同時還可以參加活動、保費也有優惠，以國泰產險來看，線上投保種類相當多元，包括汽機車、大型重機與微電車或是計劃年後赴海外遊學打工，都可以透過線上投保，得到保障。

《ETtoday民調雲》針對「台灣消費者網路投保行為」進行調查，發現高達7成民眾使用線上投保，調查顯示，曾經線上投保的消費者中，富邦產險（31.0%）是消費者印象最好的產險品牌，其次為國泰產險（28.6%），明顯高於其他品牌。

進一步針對國泰產險用戶調查發現，對國泰產險整體滿意度是97.2%，其中即時性滿意度有97.6%，便利性滿意度有97.2%，顯示國泰產險提供的服務令保戶安心。

國泰產險線上投保充分提供便利性，不管是汽車、機車或者是大型重機都可以透過國泰產險官方網頁輕鬆完成投保，替自己愛車增加完整保障，甚至從2024年11月已全面規定領牌納管，沒有投保強制險直接上路，依法將會被裁處的微型電動二輪車強制險一樣可以透過線上投保完成。

如果必需頻繁在全台高速公路來往通勤族，國泰產險也有提供「ETC高速公路碰撞險」，一年期保費只要165元起，就可購買固定5,000公里作為保障里程，上高速公路透過eTag感應，經過第一道收費門才開始扣抵公里數。當發生碰撞事故造成損失，即可定額理賠5,000元補償金，遇到國道事故攏免驚。

當然住宅險也不能忘，家中有養寵物也可以投保竉物險，還有每天都離不開手機或在家、辦公隨時使用平板電腦，國泰產險一樣也提供線上投保服務。

如果要走出家門到戶外走走，有旅遊險、登山險以及海域險，針對想海外遊學打工更推出涵蓋意外傷害與疾病住院醫療以及5大海外急難救助保障的保險專案。

現在加入國泰產險會員，更多獨家會員權益，好康享不完！
即日起至2025年6月30日，綁定國泰產險LINE官方帳號，即可享LINEPOINTS抽獎機會！車險搬家來國泰，還可抽LG蒸氣墊子衣櫥、Nespresso拉花咖啡機等多項好禮！更多活動詳見國泰產險官方網站
 

關鍵字： 保險投保網路國泰產險春節

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【球速159km的雪球】想試試看跟棒球教練打雪仗嗎？

推薦閱讀

配合美新半導體管制　台積電再斷供中國IC設計廠

配合美新半導體管制　台積電再斷供中國IC設計廠

在美中貿易戰持續升溫之際，晶圓代工龍頭台積電（2330）近日向多家中國IC設計公司發出正式通知，宣布自2025年1月31日起，若16/14奈米及以下的相關產品未在美國商務部產業安全局（BIS）白名單中的「獲認證第三方封裝企業」進行封裝，且台積電未收到該封裝廠的認證簽署副本，這些產品的發貨將被暫停。

2025-02-08 10:32
川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

美國總統川普近日再度提及台灣在晶片市場的主導地位，並透露有意對台灣半導體產品徵收全面關稅。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）對此發文表示，認為這樣的舉動不僅荒唐，還可能對美國在人工智慧領域的競爭力造成嚴重打擊。

2025-02-08 10:41
金蛇年首周大怒神　40檔台股基金績效勝大盤

金蛇年首周大怒神　40檔台股基金績效勝大盤

金蛇年第一周台股表現先蹲後跳，金蛇年台股開盤第一天大跌830.7點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄，不過之後四天連續上漲，使得金蛇年第一周周線收在23478.27點，統計第一周小跌47.14點作收。不過仍有40檔台股基金打敗大盤，以近一季績效來看，其中群益葛萊美基金漲6.13%勇奪冠軍，其他前十名包括群益創新科技、群益中小型股、店頭市場、台新台灣中小、台中銀大發、凱基台灣精五門、富邦台灣高股息、台中銀數位時代、元大卓越也都有2%至5%以上的好表現。

2025-02-08 10:35
一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

8家金控公布2025年1月獲利，中信金（2891）稅後淨利68.27億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，暫居金控股獲利王，永豐金（2890）因銀行子公司財富管理、法人金融放款業務成長所帶動，1月淨手續費收入年增逾3成，金控獲利年增14.43%，EPS 0.23元暫居第二，而凱基金（2883）、兆豐金（2886）EPS同為0.22元，併列第三。

2025-02-08 06:05
Meta全球裁員5%！下周起通知　反手招募「機器學習工程師」

Meta全球裁員5%！下周起通知　反手招募「機器學習工程師」

根據路透社報導，Facebook母公司Meta計劃在下周進行預期的全公司範圍內裁員，同時加速招聘機器學習工程師。這一消息來自一份內部備忘錄。

2025-02-08 10:45
台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

台塑四寶公告1月營收，四寶合併營收為1180億元，月減1.1％、年減3.7％，其中，僅台塑化表現月年雙增，南亞較去年同期略為成長，台塑及台化都是年月雙減。

2025-02-08 06:00
川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普重返白宮，各界預期關稅戰再起，驅動廠商提早拉貨，反映在財政部公布的最新出口統計，台灣1月對墨西哥外銷27億美元、大增4.8倍，雙創空前紀錄，主力出口貨品為人工智慧（AI）發展的關鍵零組件之一顯示卡。

2025-02-08 08:49
分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

川普前一任期漲最多的是科技股，這大家都很清楚，但你知道漲幅第二多是什麼嗎？答案是網通族群相關，網通包含網路、資通訊、資安相關，而台灣龍頭就是中華電...

2025-02-08 00:01
因應美國關稅　華擎宣布將製造業務移出中國

因應美國關稅　華擎宣布將製造業務移出中國

美國近日宣布對中國進口產品徵收10%關稅，根據外媒報導，華擎（3515）也為了避免因新關稅增加的成本，宣布計劃將其製造業務逐步移出中國。

2025-02-08 12:50
趁開工後一起檢視自己手上的保單！國泰產險線上投保面面俱到　加入會員還可抽萬元好禮

趁開工後一起檢視自己手上的保單！國泰產險線上投保面面俱到　加入會員還可抽萬元好禮

長達9天春節連假結束了，開工收心操同時不妨檢視手邊保險是否完整，不僅是人身保險，也不忘替平常使用物品或者計劃參加活動投保，且透過線上投保，享有方便、即時，同時還可以參加活動、保費也有優惠，以國泰產險來看，線上投保種類相當多元，包括汽機車、大型重機與微電車或是計劃年後赴海外遊學打工，都可以透過線上投保，得到保障。

2025-02-08 11:30

讀者迴響

熱門新聞

日月光董事長獨子張能傑逝　公司接班受關注

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底

DeepSeek梁文鋒的開掛人生

不敵金龍風暴　高雄「最貴蛋黃區」房價出現低於實登5%

0050可望分割「1張變5張」　專家曝原因

分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366