帛琉與台灣攜手推動淨零建築與碳權合作　國務部長來台簽署彩繪光電技術MOU

▲帛琉國務部長率團來訪簽署MOU，與台灣攜手推動淨零建築與碳權合作。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

帛琉國務部長Gustav Aitaro7日率團來訪，考察台灣彩繪光電示範外牆技術，並參訪內政部建築研究所材料實驗中心。帛琉考察團同時也與台灣智慧淨零建築產業聯盟、在一起永續科技股份有限公司簽署合作備忘錄，我內政部與外交部官員也出席見證簽署儀式，正式啟動台帛雙方在淨零建築與綠能技術上的深化合作。

此次隨同帛琉國務部長Gustav Aitaro來台的帛琉高層，包括科羅州長Eyos Rudimch、艾來州長Norman Ngiratecheboet ，以及艾來州議會領袖Ralph Kanai等人。國務部長Aitaro 表示，帛琉總統惠恕仁對彩繪光電技術的應用高度重視，因此他特別指示政府高層組團來台考察，以確保技術引進能發揮最大效益。

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國務部長Aitaro Aitaro也強調，淨零建築與碳權機制對帛琉至關重要，透過彩繪光電技術，不僅能提升當地建築與景觀的文化藝術價值，更能提高綠能自給率，開啟國際碳交易機會，讓帛琉在全球綠能經濟中占有一席之地。

帛琉考察團此次與台灣智慧淨零建築產業聯盟、在一起永續科技股份有限公司簽署的合作備忘錄涵蓋多項合作領域，包括彩繪光電技術應用於建築與觀光景點、碳權交易機制發展，以及電動三輪車綠色交通與智慧城市技術導入。另外，台灣智慧淨零建築產業聯盟、在一起永續科技股份有限公司也將提供專業技術支援，協助帛琉推動綠能基礎建設，並輔導碳交易機制的開發與驗證，以符合《巴黎協定》第六條碳權機制，進一步吸引國際綠色金融。

對此，內政部次長董建宏表示，台灣在淨零建築與綠能技術的研發已走在亞洲前列，這次合作將助力帛琉提升永續發展能力，也能讓台灣在國際淨零建築領域發揮更大影響力。台灣智慧淨零建築產業聯盟理事長顏家鈺也指出，透過MOU合作，希望建立長期夥伴關係，讓台灣的淨零建築技術與國際接軌，並協助帛琉發展符合全球標準的綠能基礎建設，以提升其在國際綠色金融與碳交易市場的競爭力。

在一起永續科技股份有限公司董事長薛煒立強調，這次合作不僅是技術輸出，更是台灣永續外交的重要一步，彩繪光電技術不只是能源解決方案，更能融合藝術與文化，讓綠建築成為帛琉景觀的一部分，兼具美學價值與永續意義。

薛煒立也特別感謝外交部長林佳龍的支持，以及內政部建築研究所長年來在淨零建築領域的努力，讓台灣技術能夠被國際對接，快速進入國際市場，「林部長此次率特使團訪問帛琉，不僅深化了台帛邦誼，也為台灣創新技術搭建通往國際市場的重要橋樑，這項合作展現了台灣的科技實力與全球永續發展的積極角色。」

外交部參事江振瑋則表示，台帛合作符合台灣推動永續外交的戰略目標，透過實質技術交流深化雙方友好關係，「這次合作不僅展現台灣在淨零建築領域的技術實力，也進一步提升台灣在國際市場的競爭力與認可度」，外交部也會持續透過援外機制，協助友邦國家發展經濟，進一步鞏固雙邊合作關係。