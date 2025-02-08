台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶公告1月營收，四寶合併營收為1180億元，月減1.1％、年減3.7％，其中，僅台塑化表現月年雙增，南亞較去年同期略為成長，台塑及台化都是年月雙減。

台塑（1301）1月合併營收為139.8億元，月減15％、年減20.2％，主要是受到農曆春節假期出貨天數減少影響，加上麥寮有3個廠安排歲修，產銷量減少所致。

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展望Q1，台塑表示，雖適逢農曆春節長假，下游客戶停工，出貨天數較少，但中國持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，加上春節後步入季節性需求旺季，市場買氣增溫；液碱、EVA及AN等石化產品行情看漲，且歲修廠數比去年Q4減少，開工率提高，因此，預期Q1營業額與去年Q4相當，並將持續關注川普加徵關稅的後續效應，適時調整營業策略，若海運費因加徵關稅影響全球貿易量下跌，有利拓銷東南亞、歐洲、中東及非洲等市場。

南亞（1303）1月合併營收為204.6億元，月減12.7％、年增0.3％，主要受到農曆年假影響，塑膠加工、電子材料、聚酯產品營收比去年同期減少，但化工產品因EG利差改善、產銷量大幅提高，使全公司整體合併營收較去年1月成長。

南亞指出，隨著春節假期結束，下游陸續開工，庫存較積極；電子材料隨AI應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長；乙二醇中國華東港口庫存處於相對低點，支撐行情，且產銷量增加，因此預期2月營收較1月增加，Q1瘦春節影響工作天數減少，預計較去年Q4下滑。

台化（1326）1月合併營收為240.19億元，月減12％、年減14.8％，主要受到春節假期及市況不佳、需求減少，控制庫存機動調節產銷量所致。

台化表示，最近觀察中國的重要經營指標，認為尚屬正向，聚酯開動率在產能大增的情況下復工順利，塑料方面4大家電產量增加，油價也持續走緩；美國新政府對貿易逆差的措施不如選前激烈，估計考慮到對通膨的影響，不過與主要逆差對手的談判多方進行中，會密切觀察但不必杞人憂天。2月營收預估還是有成長，3月份認為會更加樂觀。

台塑化（6505）1月合併營收為595.4億元，月增14.2％、年增5.5％，主要是煉油事業營業額、烯烴事業營業額比去年同期增加所致。

台塑化指出，川普雖計畫對加拿大與墨西哥課徵10％、25％能源關稅，但在達成邊境管控共識後，暫緩此舉1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，川普隨後與中國因未達成貿易共識，使中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。然川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，帶動油價反彈。隨著北半球冬季進入尾聲，取暖用油需求將下滑，OPEC產量若逐步增加，加上川普與伊朗及俄羅斯若談判有成，將使油價緩步下滑。