ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶公告1月營收，四寶合併營收為1180億元，月減1.1％、年減3.7％，其中，僅台塑化表現月年雙增，南亞較去年同期略為成長，台塑及台化都是年月雙減。

台塑（1301）1月合併營收為139.8億元，月減15％、年減20.2％，主要是受到農曆春節假期出貨天數減少影響，加上麥寮有3個廠安排歲修，產銷量減少所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望Q1，台塑表示，雖適逢農曆春節長假，下游客戶停工，出貨天數較少，但中國持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，加上春節後步入季節性需求旺季，市場買氣增溫；液碱、EVA及AN等石化產品行情看漲，且歲修廠數比去年Q4減少，開工率提高，因此，預期Q1營業額與去年Q4相當，並將持續關注川普加徵關稅的後續效應，適時調整營業策略，若海運費因加徵關稅影響全球貿易量下跌，有利拓銷東南亞、歐洲、中東及非洲等市場。

南亞（1303）1月合併營收為204.6億元，月減12.7％、年增0.3％，主要受到農曆年假影響，塑膠加工、電子材料、聚酯產品營收比去年同期減少，但化工產品因EG利差改善、產銷量大幅提高，使全公司整體合併營收較去年1月成長。

南亞指出，隨著春節假期結束，下游陸續開工，庫存較積極；電子材料隨AI應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長；乙二醇中國華東港口庫存處於相對低點，支撐行情，且產銷量增加，因此預期2月營收較1月增加，Q1瘦春節影響工作天數減少，預計較去年Q4下滑。

台化（1326）1月合併營收為240.19億元，月減12％、年減14.8％，主要受到春節假期及市況不佳、需求減少，控制庫存機動調節產銷量所致。

台化表示，最近觀察中國的重要經營指標，認為尚屬正向，聚酯開動率在產能大增的情況下復工順利，塑料方面4大家電產量增加，油價也持續走緩；美國新政府對貿易逆差的措施不如選前激烈，估計考慮到對通膨的影響，不過與主要逆差對手的談判多方進行中，會密切觀察但不必杞人憂天。2月營收預估還是有成長，3月份認為會更加樂觀。

台塑化（6505）1月合併營收為595.4億元，月增14.2％、年增5.5％，主要是煉油事業營業額、烯烴事業營業額比去年同期增加所致。

台塑化指出，川普雖計畫對加拿大與墨西哥課徵10％、25％能源關稅，但在達成邊境管控共識後，暫緩此舉1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，川普隨後與中國因未達成貿易共識，使中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。然川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，帶動油價反彈。隨著北半球冬季進入尾聲，取暖用油需求將下滑，OPEC產量若逐步增加，加上川普與伊朗及俄羅斯若談判有成，將使油價緩步下滑。

 

關鍵字： 台塑台塑化南亞台化油價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【指驢為斑馬】山東淄博遊樂園把驢化妝成斑馬惹議

推薦閱讀

日圓現鈔驚見「0.22」攀2個月最差　10萬台幣少換2萬日圓

日圓現鈔驚見「0.22」攀2個月最差　10萬台幣少換2萬日圓

日本銀行（日本央行）鷹派官員喊話應逐步升息，加上美元指數回落到108以下，激勵日圓兌美元走升，今（7）日亞洲盤早上見150字頭，受此影響，拿台幣換日圓台銀一早掛出0.2204，是逾2個月以來首見0.22，比起去年底12月30日0.2108、此段時間最佳換匯點相比，換10萬台幣就差了2萬663日圓。

2025-02-07 09:53
大摩力挺輝達喊「逢低買進」　估ASIC下半年退潮

大摩力挺輝達喊「逢低買進」　估ASIC下半年退潮

根據摩根史坦利(Morgan Stanley、簡稱大摩)近日報告，輝達（NVIDIA）仍是他們的首選個股，並表示中國DeepSeek所引發的拋售潮，反而提供了一個絕佳的逢低買進機會。

2025-02-07 14:29
補班日3大QA一次看　老闆強制特休、不給請假恐違法

補班日3大QA一次看　老闆強制特休、不給請假恐違法

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，對此，有些企業可能會強迫員工請特休、或是拒絕讓員工休假等，若勞雇雙方沒有事先約定好，恐都違反勞基法，違者可處2萬至100萬元罰鍰。

2025-02-07 12:14
蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

富邦集團團拜之後，董事長蔡明忠發出給同仁們一封公開信。信中提及，過了這個年，大家可能覺得世界變得不一樣，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業、甚至是對我們的工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也覺得焦慮，在這麼多金錢和腦力投入之下，「AI Everywhere」的到來應該不會太久。

2025-02-07 15:26
工作天數少5天　中信金自結1月獲利68.27億、EPS 0.35元

工作天數少5天　中信金自結1月獲利68.27億、EPS 0.35元

中信金控（2891）於今（7）日公告2025年1月份自結盈餘，單月稅後盈餘為68.27億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元。

2025-02-07 14:01
亞馬遜投資AI！資本支出增至千億美元　CEO 稱「一生難遇商業機會」

亞馬遜投資AI！資本支出增至千億美元　CEO 稱「一生難遇商業機會」

亞馬遜公布第4季財報，公司表示，計劃在 2025 年之前將資本支出增加至 1000 億美元，並繼續在人工智慧（AI）領域進行投資，亞馬遜執行長Andy Jassy稱這是「一生難遇的商業機會」。

2025-02-07 13:35
小確幸！3.2萬個職缺周六不補班　緯創、宏碁資訊都在列

小確幸！3.2萬個職缺周六不補班　緯創、宏碁資訊都在列

今年農曆春節連放9天，不少民眾明（8）天都要補班，等於開工首周就連上6天，不過，也有一些企業補班日是不用補班的，根據104人力銀行數據，共有3.2萬個工作機會標註「不用補班」，像是緯創（3231）、建準（2421）、宏碁資訊（6811）等，企業福利都祭出周六不補班的條件，徵才企業透過特色福利，提升留才攬才吸引力。

2025-02-07 12:28
台股市值型ETF正夯！3檔Q1接力募集　入手「均一價」1萬

台股市值型ETF正夯！3檔Q1接力募集　入手「均一價」1萬

ETF投資熱潮持續，蛇年開春至第一季底將有4檔ETF熱鬧募集，除了1檔債券ETF之外，其他3檔清一色為台股市值型ETF，包括PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）、富邦台灣旗艦動能50ETF（009802）、聯邦台灣精彩50ETF， 且發行價格皆為10元，這意味著基金主流也從配息型ETF，轉換成市值型。

2025-02-07 10:40
資服股飆不停！7檔漲停攻頂　雙利多助攻

資服股飆不停！7檔漲停攻頂　雙利多助攻

美國數據軟體巨頭Palantir財報驚豔，近一年股價漲幅達280%，加上DeepSeek訴求以超低成本開發出媲美ChatGPT的AI語言模型，為消費性IC、資服、ASIC等帶來正面助益，今（7）日零壹（3029）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、訊達（6140）、凱衛（5201）、驊宏資（6148）、訊連（5203）等7檔資服族群表現強勢，均呈現亮燈漲停態勢。

2025-02-07 12:04
萬海總座曝「運價氛圍較去年好」　關稅衝擊待觀察

萬海總座曝「運價氛圍較去年好」　關稅衝擊待觀察

全國船聯會今（7）日舉行114年春節團拜，萬海（2615）總經理謝福隆表示，目前所有船公司都沒有宣示要重返蘇伊士運河，地中海航線及歐洲航線都沒有跡象顯示要回紅海；川普關稅戰的變化仍待觀察，今年長約運價氛圍比去年上半年好，運價會比去年Q1理想。

2025-02-07 11:20

讀者迴響

熱門新聞

日月光董事長獨子張能傑逝　公司接班受關注

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

DeepSeek梁文鋒的開掛人生

發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底

分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

大樂透連5槓　下期頭獎上看2.4億

幸運兒是你嗎？大樂透2.1億獎號出爐

搶攻再生PET市場　寶綠特預計3月掛牌上市

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366