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搶攻再生PET市場　寶綠特預計3月掛牌上市

▲▼寶綠特-KY集團董事長歐晢文。（圖／記者高兆麟攝）

▲寶綠特-KY集團董事長歐晢文。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

寶綠特-KY（6887）將於10日舉辦上市前業績發表會，並預計三月掛牌上市，寶綠特專精於塑膠的回收清洗完整解決方案以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，業務分為「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維以及再生聚酯粒。設備工程服務與生產事業營收比重約為40%與60%，穩健的雙引擎驅動模式，順利推升公司營運成長。

寶綠特集團董事長歐晢文表示，寶綠特設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。公司具備完整的技術鏈，從製程到設備技術都具備成熟經驗，並將這些技術輸出至國際市場，作為設備使用者與賦予者之間的橋樑，幫助客戶提升產能與品質。目前已在全球40個國家和地區成功部署超過265條PET瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生PET（rPET）應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。

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寶綠特-KY產品長期深入多個應用領域，化學纖維產品主要專注於開發高度客製化的抗菌纖維與低熔點短纖維產品，特別運用於防火阻燃級的不織布領域；可廣泛應用在汽車內飾、建材、鞋材、成衣與衛生材料（如紙尿布）等領域，滿足多樣化且法規日益嚴格的終端需求，並藉此提升市場競爭力。再生聚酯粒(rPET)則是以生產食品級rPET為主力，並已取得美國FDA、日本容器檢驗、台灣食藥署等多項認證，成為飲料包裝的最佳選擇。

根據DataM Intelligence的報告指出，2023年全球再生PET市場規模達110億美元，預計到2028年將以6.5%的年複合成長率增長至150億美元，成長關鍵除消費者對可持續產品偏好以及環保意識的提升外，亦有各國政府政策推動，例如，最低再生含量政策、生產者責任延伸法(EPR)、押金退還計畫 DRS等。

歐盟實施塑膠稅，每噸不可回收塑膠需繳納800歐元，並要求2025年包裝材料需含25%回收材質，美國也通過法案，要求2025年塑膠包材內含25%再生料比例。這些政策不僅為rPET市場帶來強勁的需求增長，也推動塑膠回收行業技術的創新與提升。

隨著全球碳中和目標的推進，再生塑膠行業迎來龐大商機。以PET瓶回收為例，Wood Mackenzie Chemicals 報告指出，2023年全球PET瓶消費量達2,551萬噸，回收總量為1,404萬噸，回收率達55%，預期未來將逐步提高，前景樂觀且具成長空間。

歐晢文表示，寶綠特-KY憑藉在再生聚酯纖維與塑膠回收設備工程領域的深厚技術，成功擴展市場應用版圖，並透過技術創新與市場深耕，構建全球化佈局。未來，隨著rPET需求的持續攀升與政策支持的深化，公司將在綠色經濟浪潮中將繼續扮演關鍵角色，營運可望持續向上推升。

關鍵字： 寶綠特

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