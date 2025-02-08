Meta全球裁員5%！下周起通知　反手招募「機器學習工程師」

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據路透社報導，Facebook母公司Meta計劃在下周進行預期的全公司範圍內裁員，同時加速招聘機器學習工程師。這一消息來自一份內部備忘錄。

備忘錄顯示，裁員通知將從當地時間周一上午5點開始在大多數國家（包括美國）發出。Meta的人力資源主管Janelle Gale在備忘錄中提到，由於當地法規限制，德國、法國、義大利和荷蘭的員工將免於此次裁員。其他歐洲、亞洲和非洲的十幾個國家的員工將在2月11日至2月18日之間收到通知。

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Meta公司發言人拒絕對備忘錄內容發表評論。上個月，該公司曾表示計劃裁減約5%的「表現最差」員工，並將填補部分職位空缺。Gale在備忘錄中將此次裁員稱為「績效終止」。

此外，負責貨幣化工程的副總裁Peng Fan在另一份備忘錄中，要求員工協助加快機器學習工程師和其他「業務關鍵」工程職位的招募流程。這一招聘計劃將在2月11日至3月13日之間進行。

Fan在備忘錄中表示，感謝大家持續支持公司實現加速招聘目標，幫助公司更好地與2025年的優先事項對齊。

Meta上個月宣布啟動大規模裁員計畫，預計將影響到約3600名員工。這是Meta自新冠疫情以來再一次進行大規模人事調整。執行長Mark Zuckerberg表示，此舉旨在提高績效管理標準，並計劃在今年晚些時候填補相關職缺。