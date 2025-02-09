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快加油！明起汽油漲0.2元　柴油大漲0.7元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌2.68美元，台幣兌美元匯率貶值0.114元，跌幅為2.41%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元及1.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.2元及0.7元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.0元及0.7元均由台灣中油吸收，114年累計至1月底止，台灣中油共吸收約18.72億元。

關鍵字： 加油油價中油

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