台積電赴美開董事會 陸行之：技術入股英特爾換免死金牌對股東最好

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，台積電要赴美開董事會，不知道是什麼概念，甚至傳出要技術轉移英特爾來換免死金牌，但他認為，目前技術入股對台積電現有股東最好，但期待這些不要全部發生。

川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量 中鋼勁揚逾2%

美國總統川普擬對進口到美國的所有鋼鐵、鋁製品加徵25%關稅，市場解讀改善2025鋼鐵產業市況，激勵今（10）日鋼鐵股漲勢，大成鋼（2027）、聚亨（2022）、新鋼（2032）、海光（2038）、燁興（2007）、第一銅（2009）等6檔強勢鎖定漲停，中鋼（2002）勁揚逾2%，股市專家指出，洛杉磯大火、俄烏戰爭可能停火，將帶來重建商機，加上2028年奧運建設商機等題材助攻，類股挾有利因素強彈。

曾文水庫「枯水期滿庫」破紀錄 經部宣告一期稻作供水沒問題

經濟部今（10）日指出，台灣最大容量的曾文水庫，不僅在枯水期破紀錄仍滿庫，而且已滿水位超過半年了。

台銀黃金存摺刷3051元天價 10公克抱1年賺逾萬元

受到美國總統川普關稅戰與宣誓壓低公債殖利率、中國人民銀行（市場戲稱央媽）連續3個月增加黃金儲備等利多消息影響，國際金價持續走揚，台銀黃金存摺今（10）日上午10點半賣出報價來到每公克3051元，再刷歷史新高，去年砸約2萬元買進10公克黃金存摺，若抱到今天高點賣出，估可賺逾萬元。

川普擬對台晶片課100％關稅 經部次長江文若11日赴美溝通

美國總統川普關稅戰不斷出手，傳出將對台灣晶片課徵關稅，經濟部長郭智輝日前表示，將派新任次長江文若及產發署副署長陳佩利赴華府與川普團隊溝通，根據規劃，將於11日啟程，希望能有好結果。

為閃禁運令 台積電美國廠可能再擴大規模

近期中系IC設計業者接到台積電通知，自1月31日起，16奈米及以下製程相關產品若未經BIS（美國商務部工業安全局）白名單中的第三方封裝廠進行封裝，且台積電也未接獲封裝廠認證的簽署副本，將會暫停出貨，藉此確保符合國際規範。

史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業 AI才是真學位

以《富爸爸．窮爸爸》一書聞名的財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）在個人社群平台「X」上預測，2025年史上最大股災即將來臨，預估全球將有百萬人失業，世界可能正在進入另一場「大蕭條」，沒有接受過金融教育的人會是輸家，他認為，「AI才是真的學歷」，在此環境下，現有大學學位將是假的金融學歷。

台企銀董座50萬交保 股價小幅震盪

擁有逾37.6萬股民的台企銀8日遭新北地檢署搜索，董事長劉佩真涉犯特別背信罪複訊後亦遭諭令50萬元交保，公司急發重訊說明配合調查，業務不受影響，今（10）日早盤小跌0.05元或0.33%，報14.9元，回到1月21日以來低點。

快訊／台積電跌10元至1115 台股下跌逾170點

美股4大指數全面下跌，台股今（10日）以23421.77點開出，指數下跌56.5點，跌幅0.24％。不過受到美國總統川普關稅戰再次出手影響，台積電（2330）早盤下跌10元至1115元，指數下跌逾170點回測23300點整數關卡。

美國小額包裹關稅豁免取消後又暫恢復 深圳電商業擬先觀察一周

美國總統川普本月1日宣布本月4日撤小額包裹關稅豁免，7日簽署行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。昨(9)日剛從深圳處理業務返國的大型攬貨公司執行長指出，深圳電商業表示將觀察一周後再決定是否出貨，本月份的電商包機也取消了。