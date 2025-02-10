麥味登銷售暢旺！揚秦1月營收寫單月新高　盤中亮燈漲停

▲麥味登。（圖／揚秦提供）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖早餐品牌麥味登母公司揚秦（2755）1月營收表現亮眼，受惠寒假旺季及農曆年前銷售暢旺，推升單月營收達2.4億元，寫歷年來單月新高，激勵今（10）日盤中股價攻上漲停價123.5元，寫1年半來新高。

揚秦1月營收為2.4億元，月增3.7％、年增16.10％，創單月歷史新高。揚秦表示，寒假期間本為產業旺季，隨著農曆春節前「麥味登」及「炸雞大獅」商品銷售暢旺，幾波寒流也讓「涮金鍋」人潮踴躍，持續推升營收再創佳績，讓寒假期間的旺季更旺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

揚秦總經理林麗玲表示，1月適逢農曆春節連續假期，總部與各門市的商品銷售量能放大，同時隨著天氣轉冷，拉高現做熱食的買氣，不論是麥味登早午餐或是炸雞大獅的炸物商品，都持續帶動門市與總部營收成長；涮金鍋在幾波寒流助攻下，門市迎來更多人潮，加上歲末尾牙聚餐效應，驅動門市營收續創佳績。

展望後市，林麗玲指出，在展店規畫部分，春節前後為加盟創業的觀望期，為推升年後轉職者的創業加盟意願，解決小資族群想創業但資金不足的痛點，揚秦旗下加盟雙品牌將於14至17日在台北世貿一館舉行的「台北國際連鎖加盟大展－春季展」推出限時限量加盟優惠方案，總部將分別提供加盟麥味登創業者最高80萬元的無息分期；加盟炸雞大獅創業者最高40萬元的無息分期，加大Q1展店力道。

推動會員經濟方面，林麗玲表示，數位轉型已收初步成效，為擴大會員服務，APP全新改版升級，會員數已達83萬人的麥味登APP將納入揚秦旗下4品牌，串聯從早餐到宵夜各時段，橫跨早午餐、炸雞、火鍋、烘焙等業種，持續打造國民經濟美食生活圈，透過預約點餐、掃碼點餐及線上訂位等數位應用，提供顧客更便利的消費體驗。

截至目前，「麥味登」總店數900家，「炸雞大獅」海內外店數121家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。