法人估非聯盟船公司會搶先恢復航行紅海　聯盟航商早晚勢必跟進

▲法人估因成本與競爭力考量，非聯盟船公司會搶先恢復航行紅海，聯盟航商早晚勢必跟進。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

上周五(7日)上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)單週跌7%，年減14%，國內有法人評論指出，胡賽停止紅海攻擊，但航商仍未恢復紅海線，非聯盟的航商應會搶先恢復，聯盟航商早晚勢必跟進回歸紅海航線，一旦恢復，供給過剩將更為加重，運價將加速重挫。

該法人指出，胡賽1月20日宣布停止紅海攻擊行動，但聯盟航商仍在拖延恢復紅海航線，但德魯里貨櫃運價指數(WCI)及SCFI與去年同期相較都已轉為下跌，未來在市場競爭及節省成本的壓力下，搶先恢復紅海航線的航商，可節省燃油成本及加快船舶周轉率，非聯盟的航商應會搶先恢復，聯盟航商早晚勢必跟進回歸。紅海航線供給過剩將更為加重。

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另目前待交貨櫃新船訂單高達831萬箱(20呎櫃)，一旦全數下水，將使全球貨櫃船隊運力供給增加26%，又遇上川普關稅壁壘；貨櫃航運的長期供給過剩無法避免。



該法人列出，2018年交付貨櫃船運力有129萬箱、2019年106萬TEU、2020年86萬TEU、2021 年108萬箱、2022年102萬箱、2023年230萬箱創歷史新高、2024年291萬再創歷史新高，今年估約200萬箱。