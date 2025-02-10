台灣人愛用！LINE Pay元月營收6.23億創新高　用戶數衝破1300萬

▲LINE Pay交易示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

LINE Pay（7722）今（10）日公布2025年1月營收達6.23億元，月增0.97%，年增23.5%，再創單月營收歷史新高紀錄，LINE Pay用戶數也於1月突破1300萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，預期廣大的用戶基礎將持續帶動整體交易規模成長。

觀察也發現，LINE Pay年輕用戶的交易額顯著成長，以1月來看，20至29歲族群的單月交易額則成長逾30%，顯示LINE Pay在年輕族群中的滲透率持續提升。

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今年1月適逢農曆春節假期，受惠於農曆新年前的年貨採買熱潮及寒流來襲，單月交易量較去年同期大幅成長26%，其中以受到各年齡族群喜愛的Outlet，超市、娛樂相關產業及免稅商店表現亮眼；中小型企業與百貨公司交易額也較去年同期成長超過40%。

消費者越來越習慣以LINE Pay消費享受便利支付，與4家金融機構合作發行的點數回饋卡也持續提供筆筆消費享LINE POINTS回饋。

中信LINE Pay卡提供國內外一般消費1%回饋無上限，國外實體商店信用卡消費2.8%回饋無上限，國內指定通路最高16%回饋；富邦J卡提供日韓泰旅遊最高8%回饋，國內指定通路最高10%回饋；聯邦賴點卡享國內最高6.3%，國外最高2.3%回饋無上限，國內指定通路LINE Pay消費再享加碼5%；永豐DAWAY卡享國內LINE Pay消費最高6%、國外消費最高4%回饋；各式消費用LINE Pay都能享好康！

LINE Pay 表示，隨著用戶基礎持續擴大，亦持續深化台灣消費市場，包括提供「天天領券」、「週週領券」、「天天賺點」等活動，讓用戶在全台指定生活消費等各式通路都可以領優惠券享折扣，或是消費享LINE POINTS回饋；隨著市場需求不斷提升，也將持續強化商戶服務，透過提供優惠活動、優化各項服務與引流海外遊客在台使用LINE Pay等，協助合作商店提高交易量。