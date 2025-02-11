川普課鋼鋁關稅　中鋼董座：與他國齊頭有利銷美

▲中鋼。（圖／中鋼提供）

文／中央社

美國白宮發布，對加拿大、墨西哥、日韓、歐盟等232關稅豁免國家被恢復課稅25%，3月起生效。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，原本日韓、加墨等8個國有免稅額，如今立場一致，對台灣銷美比較有利。

另外，黃建智今天向中央社記者表示，美國開始課稅後，「美國鋼價一定會起來」，美國總統川普今年1月上任後，美國熱軋從每公噸767美元漲到現在約837美元，未來到1000美元都可能，台灣進口美國應有利。

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不過他也認為，這些原本免稅國未來被課稅後，將可能轉移陣地，回流至亞洲或歐洲地區，以低價轉銷，台灣可能將再度面對競爭，後續影響還需再觀察。距離課稅也還有一個月時間，美國是否會與這些原豁免國再談判也有變數，同樣還需再觀察。

單軋廠燁輝外銷67%中有一半是銷美，比重高。燁輝主管表示，美國這次課稅對象為之前被豁免的國家，那台灣就與之齊頭；以往美國進口鋼材大宗國為加拿大和墨西哥，美國此次課稅，很明顯是針對貿易逆差最大的國家。

燁輝主管表示，一旦課稅，美國進口力道減弱，相信美國本土鋼價應會開始反彈上來，這樣進口商有利可圖，對燁輝來說更是有利增加接單和詢單需求。

單軋廠中鴻表示，商品銷美主要為鋼管，其餘為間接銷美，如熱軋鋼捲賣給單軋客戶製成鍍鋅、烤漆底材外銷美國。

中鴻指出，川普已簽署公告，將從美國進口的鋼鋁關稅從10%提高至25%，此措施採各國一致性關稅稅率，對過去有例外及配額協定的國家，如加拿大、巴西、墨西哥和韓國等國形同優惠取消，影響其出口報價。

中鴻表示，過去未享有例外及配額協定國家有利，也打破現行各國鋼鐵產品銷往美國的不公平態勢。中鴻認為，此措施預估有利於台灣鋼鐵產品銷往美國市場，若國內鋼鐵下游業者對美國接單增加，有望帶動國內鋼鐵上游原料出貨，對中鴻也有利。

條鋼廠豐興主管向中央社記者表示，產品幾乎沒有銷美，不過美國提高鋼鐵關稅，會造成美國鋼價上漲，原物料也可能會因此上漲，未來仍需觀察市場反應。