媒體主管ATM匯房租遭誤指詐騙車手　華銀喊「協助警方提供畫面」

▲華南金控總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

北市萬華分局去年11月間接獲消息指出，某棟媒體大樓內ATM遭車手提領9萬元，警方獲報後也向該ATM所屬的華南銀行調閱資料並循線通知一名媒體高層到案，惟最後發現是銀行提供資料不正確將正在匯房租的媒體高層誤認成詐騙集團車手，華南銀行今（11）日發出聲明表示，畫面皆依警方要求提供，公司積極配合檢警調查並陸續提供相關ATM影像資料，協助警方順利逮捕真正的犯案車手。

以下是華南銀行聲明全文：



有關今(11)日報載華南銀行提供ATM影像資料新聞事件，本行日前接獲警方來函要求提供中國時報大樓ATM影像資料，且經查本行於中國時報大樓僅設置唯一一台ATM，本行遂據以提供萬華分局相關影片，惟該影片並非案關ATM影像，為加速偵辦，本行積極配合檢警調查並陸續提供相關ATM影像資料，協助警方順利逮捕真正的犯案車手。



近來新型態金融詐騙頻傳，華南銀行身為金融機構一員，防堵金融詐騙不遺餘力，打造本行專屬之「雷神識詐模型」，透過人工智慧技術進行數據分析，融入客戶的交易特性變數，運用科技提早偵測異常帳戶，精準防堵金融犯罪發生，並落實臨櫃加強關懷提問，警銀合作共同守護客戶資產。



華南銀行對於守護民眾資產絕對不遺餘力，第一線行員面對防詐阻詐案件皆積極處理並抱持勿枉勿縱之態度，與執法機關密切配合，降低詐騙案件，造成民眾的不便，深感抱歉。