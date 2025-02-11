快訊／大樂透下期衝4.3億！20人抱回百萬　春節加碼明最後一天

記者閔文昱／綜合報導

今（11日）開獎的大樂透頭獎連9摃，頭獎累積獎金3.67億元累入下期，下期（12日）開獎的大樂透預估銷售2.6～3.0億元，頭獎預估上看4.3億元。春節加碼部分，百萬大紅包今晚開出29組，其中有20人獨得百萬獎金；小紅包則開出27組，其中有25人獨得10萬元獎金。

台彩11日派彩結果顯示，大樂透本期頭獎無人中獎，下期頭獎上看4.3億元。春節加碼部分，大紅包獎項共開出29組，其中有20組為1注獨得100萬元獎金，9組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為38注。

另外，10萬元的春節小紅包獎項本期共開出27組，其中25組為1注獨得10萬元獎金，2組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為29注。

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大樂透的春節加碼活動進入最後倒數，加碼獎項要送出的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，累計至11日分別已送出413組和629組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為67組和171組，合計大紅包、小紅包的剩餘獎金各為6700萬元和1710萬元，明天(12日)晚上將全數送出，由各獎項中獎組數均分該獎項的剩餘獎金，想中獎的民眾務必把握最後的加碼機會。

台彩10日晚間開出114000025期大樂透，獎號由小到大依序為07、19、25、27、34、35，特別號12。

春節大紅包獎號則為10、15、22、23、26、33、37、39、42，小紅包獎號45。