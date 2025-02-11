巴黎人工智慧高峰會登場　印度總理莫迪倡導綠色AI與全球治理發展

▲印度總理莫迪與法國總統馬克宏共同主持巴黎人工智慧高峰會登場。（圖／翻攝莫迪社群平台X，下同）

記者陳弘修／台北報導

由法國總統馬克宏與印度總理莫迪聯合共同主持的人工智慧行動高峰會正式在巴黎登場。印度總理莫迪在開幕致詞演說時特別強調人工智慧（AI）的潛力與挑戰，他認為，AI正在重塑政治、經濟、安全與社會結構，並以驚人的速度發展，超越以往的技術變革。因此，全球需要建立治理框架與標準，確保共同價值觀，同時管理風險與建立信任。

此次在法國巴黎舉行的人工智慧行動高峰會，從2月10日開始至11日止，為期兩天。法國總統馬克宏在峰會舉行前即對外表示，法國的人工智慧領域在接下來幾年將獲得外國投資1090億歐元（約合新台幣3.7兆元）的挹注。同時，他也呼籲，歐盟在法規制定上不要因為堅持法規而在創新上畫地自限。

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對於受邀共同主持峰會，莫迪在致詞演說時除了感謝馬克宏的邀請外，他也舉了一個簡單的實驗作為開場。莫迪表示，果將醫療報告上傳到一個人工智慧應用程式，它可以用簡單的語言，沒有任何專業術語，向你解釋這對你的健康意味著什麼。 但是，如果你請同一個應用程式畫一個人用左手寫字的圖像，它很可能會畫出一個人用右手寫字，因為訓練數據主要以這種情況為主，「這意味著雖然人工智慧的正面潛力確實令人驚嘆，但我們仍需仔細思考其中存在的偏差」。

對於人工智慧的驚人發展，莫迪指出，AI在醫療、教育、農業等領域具有變革潛力，能幫助加速實現聯合國可持續發展目標（SDGs），各國應合作開發開源系統，確保數據的透明性與公正性；在技術民主化下，確保AI技術能夠因地制宜地發展。他也認為，治理不應僅限於風險控管，更應促進創新，使AI惠及全球，特別是資源有限的全球南方地區。

談到AI可能帶來的就業挑戰，莫迪說，歷史證明技術發展不會消滅工作，而是改變其性質並創造新職位。因此，全球應投入資源，培訓與再培訓勞動力，以適應AI時代。

值得注意的是，莫迪在致詞演說中也特別提到AI的能源消耗問題，並呼籲推動綠色AI技術。莫迪表示，印度與法國透過「國際太陽能聯盟」推動可再生能源，未來應擴展至AI領域，以確保技術發展的可持續性，「AI不僅需使用清潔能源，還應優化模型與數據資源，高效發展」。

莫迪表示，印度近年來成功建立了一個低成本、覆蓋14億人口的數字公共基礎設施，透過數據授權與保護架構，順利推動經濟發展，印度的「國家AI計劃」在這基礎上，正致力於推動負責任的AI應用。

另外，在擔任G20輪值主席國期間，印度也促成了「負責任地運用人工智慧，造福所有人」的共識。莫迪指出，印度在AI應用與數據隱私法規方面處於領先地位，並正在開發符合多元文化需求的本土大型語言模型（LLM）。同時，印度的「公私合作模式」也為新創企業與研究人員的負擔支出提供協助。

莫迪最後也強調，我們正處於AI時代的黎明，這將決定人類的未來，他承認有人會擔憂機器可能超越人類智慧，但人類應該掌握自己的未來，希望全球共同努力，以責任感引領AI發展，使其成為人類進步的助力，而不是威脅。