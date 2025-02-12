電商急貨有限運價仍陷低檔　美國逐批加高關稅、生效前會有短期急單

▲謝志堅看川普關稅政策會讓市場出現短期急單，但以空運可能性較高。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普暫緩撤銷小額包裹關稅豁免，市場出現電商貨急單，國內大型航空貨運承攬業指出，急單貨量有限，目前處於淡季，華航、長榮航美西每公斤運價約新台幣130-140元，星宇航空約110元(油料附加費32元外加)，比農曆年前低兩成以上。

陽明海運前董事長謝志堅則指出，美國逐批公布加高關稅項目與國家，在生效日前都有可能出現一些急單，但屬於短期現象；美國正在檢討中國在川普上一任總統任期內，中國承諾向美採購的貨品有沒有確實執行，也要中方重新評估，有傳初期限設在4月1日，在此之前是有可能出現一些急貨，空運貨時效快，最可能搶運，全國零售聯合會(NRF)預測今年上半年美國忌口貨櫃貨成長5.3%，高於全球的2.5%年增量。去年全球年增量為4.5%。

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遠雄港發言人許厥偉經理則表示，該公司並沒有電商貨相關客戶，是否有租用公司場地客戶有處理一些電商貨不知。

川普是在本月1日宣布本月4日撤小額包裹關稅豁免，7日簽署行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。