晶華攜手韓國「裸感草莓蛋糕」搶客　估創造千萬業績挹注Q1營收

▲韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」來台快閃。（圖／晶華提供）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）1月在農曆新年餐飲、外帶年菜、企業尾牙、寒假國旅市場需求遽增等利多助攻，推升單月營收達7.5億元，寫下歷年單月新高；瞄準2、3月情人節商機，晶華更攜手韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」KITCHEN205吸客，預計可創造千萬元業績。

晶華1月合併營收為7.50億元，月增11.86%、年增20.35%，創下集團歷年來單月份營收新高，旗下晶華、晶英、晶泉及捷絲旅單月住房率皆超過8成，北投晶泉丰旅農曆新年期間平均房價更衝破萬元。

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台北晶華餐飲更創下歷史新高紀錄，主要成長動能來自尾牙外燴、年菜外賣以及寒假與農曆春節期間暢旺的餐飲需求，除夕到大年初五營業額達1.5億元，年增27%，表現極為亮眼。

展望後市，晶華指出，國際商務旅客逐漸回流、2月日本有建國紀念日與天皇誕生日等連續假期，預期會有出國旅遊潮，對於台北晶華酒店住房表現將有直接助益，旗下台南晶英、晶泉丰旅、太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準西洋情人節以及228連假的節慶餐飲與度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上8成。

台北晶華酒店除了針對情人節檔期推出應景住房專案和主題餐宴外，更攜手首次來台客座的韓國KITCHEN205推出草莓蛋糕吸客，即日起熱銷至3／14白色情人節，預計可創造千萬元業績。

晶華也提到，2，3月也會出現大量企業春酒需求，台北晶華酒店已接到多場大型春酒外燴，館內更相對應的針對觀光旅宿與餐飲業推出「同業專案」，平日每桌10席優惠價為12,800元起，目前預訂狀況相當踴躍；台北晶華酒店也於3月6日至8日邀請到首次抵台的日本傳奇三星中餐廳—茶禪華前來客座，上述活動都將為集團Q1增添強勁營運動能。