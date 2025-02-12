ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

車用新兵再加一！　華勝-KY預計3月掛牌上市

▲▼華勝-KY董事長陳鏗勝。（圖／記者高兆麟攝）

▲華勝-KY董事長陳鏗勝。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

汽車零組件大廠華勝 - KY（2248）於 2024 年 11 月 27 日成功通過臺灣證券交易所有價證券上市董事會審議，將於明日舉辦上市前業績發表會，華勝也預計將在3月中旬掛牌上市。

華勝汽車電子自2003年成立以來，經過多年的厚積薄發，已躋身於具備 Tier1 產業地位的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌之列。公司在全球範圍內進行戰略佈局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海、台灣等地的營運公司，構建了一個龐大且高效的國際業務網絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在產品領域，華勝汽車電子的產品種類豐富多樣。其核心產品汽車 LED 氛圍燈具備呼吸燈特效、變色、音樂律動等智慧功能，發光形式多樣，涵蓋直接式出光、間接式出光、發光面板等多種方式，能充分滿足不同車型及客戶的需求。此外，公司的星空頂、電子天幕、智慧型閱讀燈模組等新產品也各具特色。以星空頂為例，其運用鐳射技術，可實現定製化圖案設計，搭配 LED 燈，在夜間營造出美輪美奐的氛圍效果，在耐用年限、發光原理、安裝方式等方面均領先於同業競品，目標市場定位於中高階車款，且已在市場上嶄露頭角。

華勝汽車電子擁有雄厚的客戶資源，長期與國際知名大廠保持深度合作。作為北美通用的一級供應商，公司與中國大陸排名前十大車廠均建立了穩固的合作關係，另包括蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業，亦為該公司的長期合作夥伴。憑借強大的供應商資格，公司得以在不同車型間拓展產品應用，形成了強有力的通路支持。在 2024 年度，公司合計銷售車型超過 210 款，充分證明其產品在市場上的受歡迎程度和廣泛應用。

從財務數據來看，公司的營運業績呈現出迅猛的增長態勢。2021 年至 2023 年，銷貨收入淨額從9.26 億元逐年增至 19.28 億元；2024 年前三季的表現尤為突出，銷貨收入淨額達到14.76億元，稅前淨利高達2.33億元，相比 2023 年全年增長 41%，每股收益4.68 元也已超過 2023 年全年，各項財務指標呈現出良好的增長態勢，盈利能力持續增強。

在市場前景方面，全球新能源車滲透率的不斷提高為華勝汽車電子帶來了難得的發展機遇。據權威資料顯示，預計到 2030 年，EV 電動車滲透率將達到 34.4%，全球氛圍燈市場規模也將迎來顯著增長。華勝汽車電子早已洞察到這一趨勢，積極進行戰略佈局。其智慧型律動式 LED 變色氛圍燈系統已成功打入中國大陸新能源車指標企業，除了現有的交貨客戶，公司還在持續拓展業務，與多家客戶保持密切接洽，未來成長動能十足。

公司在技術研發上的投入和成果也不容忽視。華勝汽車電子具備強大的研發能力，擁有自有光源庫和光學材料庫，能從結構設計、光學、軟體、硬體到模具等多個環節進行研發和技術整合。憑借這一優勢，公司不僅能與車廠聯合開發新品，還先後取得了國家級高新技術企業等多項榮譽，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已擁有國內外 55 項專利，技術實力備受業界認可。

在 ESG 永續經營方面，華勝汽車電子同樣全力以赴。公司積極提升能源使用效率，推行資源回收再利用，訂立誠信經營政策和檢舉制度，注重風險管理，制定企業社會責任實務守則，在供應商管理、固廢與廢水管理、客戶權益保障、人權與員工福利等多個方面均有出色表現，充分體現了其作為一家有責任感的企業的擔當。

此次上市，對於華勝汽車電子而言，無疑是一個全新的起點。公司表示，未來將借助資本市場的力量，進一步加大研發投入，拓展市場份額，深化與客戶的合作，持續提升產品和服務質量，在智慧汽車科技領域深耕細作，開創屬於自己的新時代，也為投資者帶來更為豐厚的回報，值得市場期待。

關鍵字： 華勝

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

推薦閱讀

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元　6月12日除息

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元　6月12日除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）召開第一季董事會，會中重要決議包括核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元，並預計在6月12日除息，7月10日發放股利，另外，也為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，至於股東會，則預定6月3日於新竹喜來登大飯店舉行。

2025-02-12 13:54
快訊／台企銀爆2分行前員工挪用公款　挨罰200萬

快訊／台企銀爆2分行前員工挪用公款　挨罰200萬

台企銀（2834）爭議一波未平，一波又起。金管會今（12）日公告，該銀行世貿分行、汐止分行2處都有前銀行員舞弊，先開罰200萬元。

2025-02-12 18:04
台積電董事會冷處理關稅議題　外媒預測赴美投資全落空　

台積電董事會冷處理關稅議題　外媒預測赴美投資全落空　

根據英國《金融時報》（FT）報導，台積電（2330）此次破天荒在美國舉行董事會，將可能做出美國投資重大決議，尤其在美國總統川普喊出要對台晶片課稅之際，FT文中列舉台積電在董事會後可能宣布三大措施，不過今日台積電董事會決議出爐，和每次例行董事會決議相類似，完全沒有特別提及美國相關投資訊息，和外界預期的結果完全相反。

2025-02-12 14:54
台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）12日首在美召開董事會，核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額高達1,405億9,256萬元，創下史上新高，以台積電最近一次永續報告書揭露員工人數7.7萬估，平均每人可以拿到182.59萬元。

2025-02-12 14:34
台股ETF受益人1041萬人締新猷　00919、00878、0056共15檔創高

台股ETF受益人1041萬人締新猷　00919、00878、0056共15檔創高

台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等15檔台股ETF的受益人數同創新高，進一步觀察這15檔中有7檔是高息型，7檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青

2025-02-12 09:50
MSCI季度調整！全球指數增刪2檔　台光電、嘉澤端子入列

MSCI季度調整！全球指數增刪2檔　台光電、嘉澤端子入列

MSCI（明晟）今（12）日凌晨公布最新一次季度調整，台股在全球標準型指數成分股增刪2檔，新增台光電（2383）和嘉澤端子（3533），剔除南亞科（2408）和華新（1605）。

2025-02-12 08:43
鴻海、日系車廠攜手跨大步！　劉揚偉：1、2個月後有好消息

鴻海、日系車廠攜手跨大步！　劉揚偉：1、2個月後有好消息

鴻海（2317）今（12）日於土城總部舉行新春開工團拜，董事長劉揚偉也親自出席主持，媒體詢問「日產（NISSAN）」搶親下文，劉揚偉鬆口「不是併購，是合作案」，全案有望在未來1、2個月內釋出好消息。

2025-02-12 11:32
年後賺2.1萬紅包！6檔抽籤股今起申購　威力德生醫價差最大

年後賺2.1萬紅包！6檔抽籤股今起申購　威力德生醫價差最大

本周從今（12）日起共有六檔抽籤股準備起跑開放申購，其中威力德生醫（7713）12日起開放申購，承銷價55元，以11日收盤價76元計算，有21000元的價差。

2025-02-12 00:02
閎暉斥資14億元公開收購日本FDK　跨足能源電力領域

閎暉斥資14億元公開收購日本FDK　跨足能源電力領域

機構整合元件廠閎暉（3311）今（12）日重大訊息宣布，擬公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司日本FDK株式會社45%股權，收購價為每股435日圓，初估收購金額67.54億日圓（折合逾新台幣14億元），兩家公司將加強合作，閎暉將藉此跨入能源電力產品的布局。

2025-02-12 17:11
星宇航空入選MSCI全球小型指數　股價大漲7％

星宇航空入選MSCI全球小型指數　股價大漲7％

MSCI公布最新季調清單，全球小型指數新增星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）兩檔航空股，顯見航空後市受到高度矚目，激勵星宇今股價一度漲近7％至29.25元，寫下近4個月來新高，截至上午11時成交量逾3.2萬張。

2025-02-12 11:06

讀者迴響

熱門新聞

即／CPI數據超預期！美股三大指數低開

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

即／大樂透連10摃下期4.7億！創本屆新高

應對川普上任　台積電增資子公司100億美元

快訊／大樂透4.3億獎號來了！春節加碼最後1天

每10間待售只有2間　蘆洲房仲指1產品「最搶手、最保值」

LINE Pay強漲逾4%　盤中衝破900元刷上市來新高

台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366