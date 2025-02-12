車用新兵再加一！　華勝-KY預計3月掛牌上市

▲華勝-KY董事長陳鏗勝。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

汽車零組件大廠華勝 - KY（2248）於 2024 年 11 月 27 日成功通過臺灣證券交易所有價證券上市董事會審議，將於明日舉辦上市前業績發表會，華勝也預計將在3月中旬掛牌上市。

華勝汽車電子自2003年成立以來，經過多年的厚積薄發，已躋身於具備 Tier1 產業地位的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌之列。公司在全球範圍內進行戰略佈局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海、台灣等地的營運公司，構建了一個龐大且高效的國際業務網絡。

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在產品領域，華勝汽車電子的產品種類豐富多樣。其核心產品汽車 LED 氛圍燈具備呼吸燈特效、變色、音樂律動等智慧功能，發光形式多樣，涵蓋直接式出光、間接式出光、發光面板等多種方式，能充分滿足不同車型及客戶的需求。此外，公司的星空頂、電子天幕、智慧型閱讀燈模組等新產品也各具特色。以星空頂為例，其運用鐳射技術，可實現定製化圖案設計，搭配 LED 燈，在夜間營造出美輪美奐的氛圍效果，在耐用年限、發光原理、安裝方式等方面均領先於同業競品，目標市場定位於中高階車款，且已在市場上嶄露頭角。

華勝汽車電子擁有雄厚的客戶資源，長期與國際知名大廠保持深度合作。作為北美通用的一級供應商，公司與中國大陸排名前十大車廠均建立了穩固的合作關係，另包括蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業，亦為該公司的長期合作夥伴。憑借強大的供應商資格，公司得以在不同車型間拓展產品應用，形成了強有力的通路支持。在 2024 年度，公司合計銷售車型超過 210 款，充分證明其產品在市場上的受歡迎程度和廣泛應用。

從財務數據來看，公司的營運業績呈現出迅猛的增長態勢。2021 年至 2023 年，銷貨收入淨額從9.26 億元逐年增至 19.28 億元；2024 年前三季的表現尤為突出，銷貨收入淨額達到14.76億元，稅前淨利高達2.33億元，相比 2023 年全年增長 41%，每股收益4.68 元也已超過 2023 年全年，各項財務指標呈現出良好的增長態勢，盈利能力持續增強。

在市場前景方面，全球新能源車滲透率的不斷提高為華勝汽車電子帶來了難得的發展機遇。據權威資料顯示，預計到 2030 年，EV 電動車滲透率將達到 34.4%，全球氛圍燈市場規模也將迎來顯著增長。華勝汽車電子早已洞察到這一趨勢，積極進行戰略佈局。其智慧型律動式 LED 變色氛圍燈系統已成功打入中國大陸新能源車指標企業，除了現有的交貨客戶，公司還在持續拓展業務，與多家客戶保持密切接洽，未來成長動能十足。

公司在技術研發上的投入和成果也不容忽視。華勝汽車電子具備強大的研發能力，擁有自有光源庫和光學材料庫，能從結構設計、光學、軟體、硬體到模具等多個環節進行研發和技術整合。憑借這一優勢，公司不僅能與車廠聯合開發新品，還先後取得了國家級高新技術企業等多項榮譽，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已擁有國內外 55 項專利，技術實力備受業界認可。

在 ESG 永續經營方面，華勝汽車電子同樣全力以赴。公司積極提升能源使用效率，推行資源回收再利用，訂立誠信經營政策和檢舉制度，注重風險管理，制定企業社會責任實務守則，在供應商管理、固廢與廢水管理、客戶權益保障、人權與員工福利等多個方面均有出色表現，充分體現了其作為一家有責任感的企業的擔當。

此次上市，對於華勝汽車電子而言，無疑是一個全新的起點。公司表示，未來將借助資本市場的力量，進一步加大研發投入，拓展市場份額，深化與客戶的合作，持續提升產品和服務質量，在智慧汽車科技領域深耕細作，開創屬於自己的新時代，也為投資者帶來更為豐厚的回報，值得市場期待。