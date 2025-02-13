性侵小30歲女下屬！台電副處長逞慾完噁問：高潮嗎　官方回應了

▲台電女職員遭阿公級男主管在辦公室性侵。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

台電中部施工處爆性侵案！一名嚴姓土木副處長以視察工地為由，與一名小他30歲的女下屬相約見面，怎料嚴男卻在辦公室內性侵得逞，甚至脫口「要不是年紀太大早就追妳」，經台中地方法院審理，依涉犯《強制性交罪》判處嚴男3年10月徒刑。對此，台灣電力公司也發聲回應了。

根據判決書指出，該案發生於2023年10月21日上午9時許，當時台電嚴姓土木副處長與女下屬相約前去工地查看，女下屬如期赴約後，隨即進入嚴男辦公室，但嚴男卻稱時間還早，便提議先替對方按摩放鬆。

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接著，嚴男又以「改善經期不順」為由，再次提議替女下屬按摩腹部，怎料過程中他竟萌生色意，趁四下無人性侵對方，結束後還噁問「有沒有興奮、高潮」，甚至坦承「自從妳進公司後就覺得妳很不一樣，要不是年紀太大早就追妳。」事隔2天後，該名受害女子才終於鼓起勇氣報警。

台中地院審理認為，嚴男身為被害人的職場上司，不僅未恪守職場倫理與異性相處分際，竟為逞一己色慾，利用無人在場強制性交，審酌嚴男未與被害人達成和解，犯案後又避重就輕，故依涉犯《強制性交罪》判處3年10月徒刑，全案可上訴。

對此，台電昨（12日）晚間也回應，當事人報警後，於2023年10月27日向公司提出申訴，獲報後已立即積極介入調查，並於10月31日免除其主管職務，經查屬實後，已在2024年7月將該名主管免職，未來將加強宣導職場不法侵害預防，以確保類似事件不再發生。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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