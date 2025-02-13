川普執政怎麼投資　達人揭美股市值型ETF穩賺

▲川普是美國歷任最重視投資市場的總統，專家認為美股長線動能可期。（圖／翻攝自川普臉書）

圖文／CTWANT

狂人川普執政，不時投出震撼彈，牽動市場情緒，投資人更應加強資產的抗震性，專家認為川普仍是歷任最重視投資市場的美國總統，且美股是資本市場的核心，可放心跟著川普關愛的眼神淘金；其中美股市值型ETF掌握美國成長型績優股，精準抓住市場增長契機，值得投資人留意。

「我們要相信美國爸爸（指川普），跟著他前進；事實上，上一次川普執政時，美股累積漲幅58.32％，他可是美國歷任最重視投資市場的總統。」投資達人大俠武林說，川普的政策方向是放寬監管、降低企業稅率，如此一來，企業就能夠提升獲利，進而增強長線動能，「市場會在震盪中走出多頭行情，所以遇震盪不必擔心，大恐慌就大力加碼。」

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而美國是全球經濟及科技第一強權，大企業的獲利及報酬率皆亮眼，可利用指數投資美國，買進美股市值型ETF。

優勢1、跟著川普淘金，首重高成長

其中，標普500指數的進階版：標普500成長指數，去年以超過35％的漲幅領先其他主要指數，成為最大贏家，而國內唯一一檔追蹤「標普500成長指數」的美股市值型ETF：復華S&P500成長ETF（00924）全年漲幅更來到44％，霸榜美股市值型ETF，表現甚至媲美科技型ETF。

標普500成長指數是從標普500指數中，透過獲利、營收及股價等3項指標，精選具高成長潛力的公司，涵蓋通訊服務、消費、金融、醫療保健與資訊科技等多元產業，科技和創新產業占比最高，是標普500的升級版。

優勢2、不僅擁抱8大天王，產業分散更抗震

「不管成分股來自什麼產業，它的共同點都是『成長』，再精選出200檔具成長動能的優質企業，產業分散也比較抗震。」大俠武林舉例，甲骨文、萬事達卡、沃爾瑪以及製藥龍頭禮來等，都是00924的成分股。

不但各產業霸主齊聚，8大科技類明星股更搶鏡，是激勵00924飆漲的關鍵，新科技英雄聯盟「BATMMAAN」站上C位，成為AI時代投資標配，依據拚音順序為博通、蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet與輝達，尤其去年一整年輝達股價飆升171％、特斯拉上漲63％，拉抬大部分的漲幅。

而據統計，8大天王的市值皆突破1兆美元，2024年平均股價飆漲66％，遠高於標普500指數的23％，可望持續領航今年股市。大俠武林認為，2025年仍是AI掌握市場脈動，投資人抱緊「科技龍頭」，才能在這場AI革命中穩居贏家之位。

大俠武林盤點，包括凱基全球精英55（00926）、復華S&P500成長（00924）、國泰北美科技（00770）、統一FANG+（00757）等美股ETF，成分股輝達、蘋果全包辦，他強調，科技創新是成長股的強大推手，每次技術突破都助攻成長股領漲市場，但如果投資人擔心ETF過於集中投資某幾檔標的，拉高風險，那麼，可選擇布局美國大型成長股ETF，便可兼顧穩健與成長。

台灣前5大美股ETF科技股配置



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