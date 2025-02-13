台積電釋善意！ 美媒人爆5月AZ新廠剪綵力邀川普站台

台積電（2330）出手解救英特爾（Intel）困境的傳言四起，雖然公司未進一步表態，但美國媒體已先披露「公司5月亞利桑那州（AZ）新廠剪綵，計劃邀請美國總統川普站台」。

川普加稅動機揭秘 科技專家揭「拯救英特爾3策略」

看到河道有人寫華爾街跟Reddit盛傳川普對台積電的處理方式，既然消息已經滿天飛，我也可以解除封印、寫寫我所知道的訊息了⋯

輝達新晶片來不及上市！ 郭明錤爆2款量產延期

知名分析師郭明錤今日發文表示，遊戲玩家和重度使用者都想入手RTX 5090和5080，會因晶片供應的限制造成缺貨。

規模百億ETF近1月績效一次看 3檔超車0050

儘管川普再揮關稅大刀，以及DeepSeek模型推出引發AI股估值調整等干擾為台股增添波動，台股市值型ETF檔數有十多檔，若進一步關注規模在百億元以上、市場熱度高的產品，合計有6檔，包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923），近一月表現皆不俗，打敗0050包括00923、00922、006208等3檔。

英特爾出現救星！股價創逾2個月高點 3天漲逾17%

根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布的報告，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫。受此消息面激勵，英特爾股價在12日收盤大漲逾7%、台積電（2330）ADR下跌逾1.1%。

蘋果發展「機器人」有眉目！ 郭明錤：人形、非人形都研究

擁「地表最強蘋果分析師」外號的天風證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，美國科技大廠「蘋果（Apple）」正在研究人形與非人形機器人，目前這些產品仍處於內部的概念驗證（POC）階段。

川普下一個目標是油價！老謝：台灣增加對美購油 台幣易升難貶

川普於1月20日就任美國總統，財信傳媒董事長謝金河觀察23天以來表現，並以「川普指揮棒下的新投資」為題撰文，對大小事都管的川普，讓金融市場迅速調整腳步，反映在比特幣、黃金、油價等議題上更是明顯，老謝直言「川普下一個目標可能是油價」，接下來台灣要增加在美國的投資，也許要改變油氣的配置，增加對美國購油，天然氣及農產品，而央行貨幣政策需要放手匯率，台幣今年易升難貶，但在日本升息下，日圓貶至161.95已到盡頭，老謝直言「便宜的日圓也將接近尾聲」。

漲到受不了！ 南韓造幣廠停賣金條

受到國際金價猛暴性飆漲影響，南韓造幣廠正式向外宣布暫時停止金條銷售業務，消息一出加深投資人害怕「買不到」的心理，進一步推升貴金屬吃緊市況。

領錢了！一早4萬元入帳 還有17筆給付月底前發放

勞保局每月固定入帳的各項給付接力發放，今（13）日起至月底，共有18項給付接連入帳，今天有國民年金保險生育給付率先入帳，每生1名寶寶可領近4萬元，雙胞胎以上按比例贈給；另攸關近194萬人的勞保年金給付將在26日入帳，平均每人可領1.92萬元。

台企銀董座4個月未進公司 劉佩真「合規」3關鍵

台企銀（2834）爆出董事長劉佩真上任後長期未進公司但薪水照領的爭議，《ETtoday新聞雲》取得台企銀向財政部說明相關疑義的書面內容，並有多項「不在辦公室照樣辦公事」證明，文件指出，劉佩真因病居家上班期間有3關鍵舉證皆符合規定，相關資料財政部、金管會皆已掌握。