快訊／台股收盤大跌246.8點　台積電跌30元至1060

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌246.8點，以23152.61點作收，跌幅1.05％，成交量3983.39億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌201.02點開出，指數開低走低，盤中最高達23276.24點，最低23142.95點，終場收在23152.61點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1060元，跌幅2.75％；鴻海（2317）下跌2元至178元；聯發科（2454）下跌15元至1505元；廣達（2382）維持平盤來到260元；長榮（2603）下跌4元至211.5元。
今天漲幅前5名個股為新鋼（2032）上漲1.6元，漲幅9.97％；泰鼎-KY（4927）上漲3.55元，漲幅9.94％；華新（1605）上漲2.6元，漲幅9.94％；華安（6657）上漲5.9元，漲幅9.92％；新日興（3376）上漲25.5元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.95元，跌幅9.11％；翔耀（2438）下跌3.2元，跌幅7.86％；立隆電（2472）下跌5.8元，跌幅5.85％；嘉聯益（6153）下跌0.95元，跌幅5.37％；LINEPAY（7722）下跌44元，跌幅5.06％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新鋼（2032）
|17.65
|▲1.6
|▲9.97％
|泰鼎-KY（4927）
|39.25
|▲3.55
|▲9.94％
|華新（1605）
|28.75
|▲2.6
|▲9.94％
|華安（6657）
|65.4
|▲5.9
|▲9.92％
|新日興（3376）
|283.0
|▲25.5
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|19.45
|▼1.95
|▼9.11％
|翔耀（2438）
|37.5
|▼3.2
|▼7.86％
|立隆電（2472）
|93.4
|▼5.8
|▼5.85％
|嘉聯益（6153）
|16.75
|▼0.95
|▼5.37％
|LINEPAY（7722）
|825.0
|▼44.0
|▼5.06％
資料來源：證交所
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