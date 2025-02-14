ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大跌246.8點　台積電跌30元至1060

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌246.8點，以23152.61點作收，跌幅1.05％，成交量3983.39億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌201.02點開出，指數開低走低，盤中最高達23276.24點，最低23142.95點，終場收在23152.61點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1060元，跌幅2.75％；鴻海（2317）下跌2元至178元；聯發科（2454）下跌15元至1505元；廣達（2382）維持平盤來到260元；長榮（2603）下跌4元至211.5元。

今天漲幅前5名個股為新鋼（2032）上漲1.6元，漲幅9.97％；泰鼎-KY（4927）上漲3.55元，漲幅9.94％；華新（1605）上漲2.6元，漲幅9.94％；華安（6657）上漲5.9元，漲幅9.92％；新日興（3376）上漲25.5元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.95元，跌幅9.11％；翔耀（2438）下跌3.2元，跌幅7.86％；立隆電（2472）下跌5.8元，跌幅5.85％；嘉聯益（6153）下跌0.95元，跌幅5.37％；LINEPAY（7722）下跌44元，跌幅5.06％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
新鋼（2032）17.65▲1.6▲9.97％
泰鼎-KY（4927）39.25▲3.55▲9.94％
華新（1605）28.75▲2.6▲9.94％
華安（6657）65.4▲5.9▲9.92％
新日興（3376）283.0▲25.5▲9.9％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
華冠（8101）19.45▼1.95▼9.11％
翔耀（2438）37.5▼3.2▼7.86％
立隆電（2472）93.4▼5.8▼5.85％
嘉聯益（6153）16.75▼0.95▼5.37％
LINEPAY（7722）825.0▼44.0▼5.06％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

推薦閱讀

國防預算達GDP3%！軍工股午盤逆勢揚　雷虎大漲逾9%

國防預算達GDP3%！軍工股午盤逆勢揚　雷虎大漲逾9%

總統賴清德今（14日）召開國安高層會議後，發表談話要讓國防預算達到GDP3%目標，帶動軍功股午盤過後走強，全訊（5222）、雷虎（8033）、晟田（4541）等多檔不甩大盤重挫，逆勢走揚，雷虎大漲逾9%。

2025-02-14 13:31
00878規模破4000億寫新頁　曝當年問市解決「理財3大痛點」

00878規模破4000億寫新頁　曝當年問市解決「理財3大痛點」

繼元大台灣50（0050）之後，有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）規模達4036.14億元，為第二檔突破4000億元的ETF，該檔基金於2020年7月20掛牌，花了四年半時間，締造最快達成4000億元規模的紀錄，目前受益人數為158萬人。

2025-02-14 10:15
俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

台股今（14）日跌逾200點，鋼鐵股受惠俄烏戰後重建、關稅等題材，股價齊漲，中鋼（2002）更是爆量大漲，一度漲逾7％至23.5元，截至上午11時30分，成交量逾20萬張居冠。

2025-02-14 11:39
傳台積電要出手救　英特爾股價急拉4天大漲近30％

傳台積電要出手救　英特爾股價急拉4天大漲近30％

由於市場傳出，美國總統川普可能要求台積電（2330）與英特爾進行業務合作，來拯救英特爾，英特爾股價近日連連上漲，英特爾13日收盤24.13美元、收漲1.65美元或11.34%。

2025-02-14 10:49
川普喊美國製造「台積電準備接招」　謝金河：魏哲家考驗時刻來了

川普喊美國製造「台積電準備接招」　謝金河：魏哲家考驗時刻來了

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「投資美國是關鍵核心！」為題發文，表示從川普上任到現在，看起來他最在乎的是企業在美國投資，接著可能要有更多企業到美國投資，台積電會是那張王牌，這也是董事長魏哲家的考驗時刻。

2025-02-14 10:58
債券ETF轉向「非投等債」！力抗川普亂流 　5檔比一比

債券ETF轉向「非投等債」！力抗川普亂流 　5檔比一比

川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

2025-02-14 11:15
力士提告華碩專利侵權　美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金

力士提告華碩專利侵權　美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金

專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。

2025-02-14 10:33
美國晶片法補助可能因川普生變　台積電：持續溝通

美國晶片法補助可能因川普生變　台積電：持續溝通

根據外媒路透社報導，美國總統川普計畫修改《晶片法》（CHIPS and Science Act）的補助條件，並正尋求重新談判，可能會延後部分半導體補助款的發放，對此台積電表示，在川普政府上任前，公司已根據協議中的里程碑條款收到15億美元補助。對於川普政府可能變更協議條件，會持續與晶片計畫辦公室溝通。

2025-02-14 14:13
快訊／台股收盤大跌246.8點　台積電跌30元至1060

快訊／台股收盤大跌246.8點　台積電跌30元至1060

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌246.8點，以23152.61點作收，跌幅1.05％，成交量3983.39億元。

2025-02-14 13:37
美中外交關係博弈！　陳冲：各說各話、譯意盡失

美中外交關係博弈！　陳冲：各說各話、譯意盡失

美國總統川普上台，美中雙方關係更加詭譎多變，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲以「各說各話 譯意盡失」一文觀察兩國互動。

2025-02-14 12:46

讀者迴響

熱門新聞

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

台企銀董座4個月未進公司　劉佩真「合規」3關鍵

ETF配息省匯費攻略大公開

抽中拼賺47萬！2檔申購起跑　半導體封裝小巨人印能最甜

即／威力彩12億開獎了！對中關鍵7碼財富自由

力士提告華碩專利侵權　美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

國泰世華信用卡系統協力廠商遭指是中資　公司聲明「惡意造謠」

即／威力彩31槓下期飆14億　仍是第五屆最高獎金

陽明傳訂7艘1.5萬箱LNG船　另6艘8千箱船採甲醇預備

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366