國防預算達GDP3%！軍工股午盤逆勢揚 雷虎大漲逾9%

總統賴清德今（14日）召開國安高層會議後，發表談話要讓國防預算達到GDP3%目標，帶動軍功股午盤過後走強，全訊（5222）、雷虎（8033）、晟田（4541）等多檔不甩大盤重挫，逆勢走揚，雷虎大漲逾9%。

00878規模破4000億寫新頁 曝當年問市解決「理財3大痛點」

繼元大台灣50（0050）之後，有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）規模達4036.14億元，為第二檔突破4000億元的ETF，該檔基金於2020年7月20掛牌，花了四年半時間，締造最快達成4000億元規模的紀錄，目前受益人數為158萬人。

俄烏戰後重建需求 中鋼漲逾7％爆20萬張大量

台股今（14）日跌逾200點，鋼鐵股受惠俄烏戰後重建、關稅等題材，股價齊漲，中鋼（2002）更是爆量大漲，一度漲逾7％至23.5元，截至上午11時30分，成交量逾20萬張居冠。

傳台積電要出手救 英特爾股價急拉4天大漲近30％

由於市場傳出，美國總統川普可能要求台積電（2330）與英特爾進行業務合作，來拯救英特爾，英特爾股價近日連連上漲，英特爾13日收盤24.13美元、收漲1.65美元或11.34%。

川普喊美國製造「台積電準備接招」 謝金河：魏哲家考驗時刻來了

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「投資美國是關鍵核心！」為題發文，表示從川普上任到現在，看起來他最在乎的是企業在美國投資，接著可能要有更多企業到美國投資，台積電會是那張王牌，這也是董事長魏哲家的考驗時刻。

債券ETF轉向「非投等債」！力抗川普亂流 5檔比一比

川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

力士提告華碩專利侵權 美法院判決勝訴獲逾3.4億賠償金

專業MOSFET設計廠商力士科技（4923）今（14）日重大訊息指出，公司在111年（2022年）發現華碩電腦（2357）銷售於美國筆記型電腦內有侵犯公司在美國專利零組件，因此在美提起專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院美國時間2月13日判決勝訴，華碩為惡意侵權且應賠償1050萬美元（折合台幣3.4億元）。

美國晶片法補助可能因川普生變 台積電：持續溝通

根據外媒路透社報導，美國總統川普計畫修改《晶片法》（CHIPS and Science Act）的補助條件，並正尋求重新談判，可能會延後部分半導體補助款的發放，對此台積電表示，在川普政府上任前，公司已根據協議中的里程碑條款收到15億美元補助。對於川普政府可能變更協議條件，會持續與晶片計畫辦公室溝通。

快訊／台股收盤大跌246.8點 台積電跌30元至1060

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌246.8點，以23152.61點作收，跌幅1.05％，成交量3983.39億元。

美中外交關係博弈！ 陳冲：各說各話、譯意盡失

美國總統川普上台，美中雙方關係更加詭譎多變，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲以「各說各話 譯意盡失」一文觀察兩國互動。