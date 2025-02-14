鋼鐵人火了！ 5 檔遭列注意股　 2因素助攻股價

▲台股今日大跌246點，鋼鐵股今日表現強勢。（圖／記者林敬旻攝）
記者高兆麟／綜合報導
美國總統川普將對所有銷美鋼鋁產品課徵 25% 關稅且無豁免，市場看好國內鋼廠重回平等競爭，再加上美國拚終止俄烏戰爭所帶來重建商機，近日鋼鐵股股價表現強強滾，今（14）日計有第一銅（2009）、中鋼構（2013）、聚亨（2022）、威致（2028）、新鋼（2032）5檔鋼鐵股遭列注意股。
台股今日大跌246點，以23152.61點作收，但鋼鐵股續走強，其中中鋼（2002）爆出25萬張大量，居台股成交王，另類股中新鋼與允強（2034）以漲停作收，漲幅收盤則超過5%包括中鋼、中鴻（2014）、新光鋼（2031）、海光（2038）。
統計今日上市公司列為注意股共有18檔，包括T50反1元大44購02（032717）、 第一銅、中鋼構、聚亨、威致、新鋼、翔耀（2438）、華經（2468）、資通（2471）、零壹（3029）、 閎暉（3311）、 新日興（3376）、 全球傳動（4540）、邁達特（6112）、錼創科技-KY創 （6854）、 昇陽半導體（8028）、 泰聚亨-DR（91622）、巨騰-DR（9136）。
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