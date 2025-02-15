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Deepseek崛起　謝金河：中國向美宣示戰力「幕僚應告訴川普真相」

▲▼財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普大打關稅戰，更一再指台灣偷走美國的晶片產業、直接點名台積電（2330），讓市場感到擔憂。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「中國的科技突圍，川普看得見？」為題發文，表示中國在AI布局已久，Deepseek凌空而降，是中國向美國宣示戰力的一次反攻，更指出川普說台積電偷走美國技術、讚揚英特爾偉大卓越，「這個認知停留在十幾年前，幕僚應該要把產業的真相告訴川普。」

以下為謝金河臉書全文：

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今天香港的報紙頭版醒目新聞是下週一中國國家主席習近平將接見民營企業家，包括馬雲、馬化騰、雷軍，還有這次春晚大秀穿東北大花襖機器人跳舞的宇樹科技（Unitree Robotics）王興興，及這次在Deepseek崛起的梁文鋒。這當中，梁文鋒是1985年生，王興興是90後，他是1990年出生。

中國有很長一段時間國進民退，這次習近平主動召見民營企業家，似乎透露出風向的轉變。這是習近平在Deepseek突襲美國成功後的大動作，值得關注！

第二個照片是華為的創辦人任正非和王興，今日資本的徐興，面壁智能李大海，矽基流動的袁進輝及小鵬汽車何小鵬合影照片。華為一直都是美國科技圍堵的頭號目標，但華為去年的營收8600億人民幣，比23年的7042億人民幣，仍有兩位數的成長，這顯示華為在美國封鎖下仍有突圍之道。

為了突破美國封鎖，華為採取化整為零的策略，把原來集中上班的員工打散，在外頭分枝散葉，這些公司都沒有華為的名字，但多數是華為培養的新創公司。華為不知培養多少創新公司？

這些年，中國在AI布局已久，尤其是教育體系，很多80後，90後的優秀人才輩出，這些年輕的AI世代，甚至在美國的科技大廠都卡到重要的職位。最近紐約時報大篇幅探討美中在AI人才的競賽，中國並不輸美國。這次Deepseek凌空而降，也帶給中國新的激勵力量。

從川普就職以來，香港恆生指數已經大漲19%，香港本地財團像新世界變現大樓，套取1170億港元，換得三年債務延緩，股價從43港元跌到4.01港元，香港房地產下跌危機四伏，但是中國在香港掛牌的科技股已經率先突圍，阿里巴巴、騰訊、小米、網易、比亞迪、美團、京東、百度、泡泡瑪特紛紛大漲，香港出現罕見的冰火二重天景象。

最近川普劍指台積電，但充滿似是而非的言論，像台積電偷走美國100%晶片生意，又說台積電偷走美國技術，說Intel是一家卓越，偉大的企業，這個認知停留在十幾年前！這些說法都不夠精準，川普的幕僚應該要把產業的真相告訴川普！

而這一波中國以Deepseek的突襲，拉抬中國人的信心，也展示中國在自動駕駛，人形機器人及AI的實力！中國正在展現新一代80後、90後的實力。除了1990年的王興興，Shein的許仰天1984年，泡泡瑪特的王寧1987，大疆的汪滔1980，Temu黃錚1980。

川普像蓋世英雄轉世，不過，他要讓美國再偉大，必須更細膩研究中國在化整為零，年輕世代培養的用心。這次Deepseek是中國向美國宣示戰力的一次反攻！

 

關鍵字： 中國科技AI布局華為台積電川普

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