加油鬆口氣！本周汽油不調整　柴油小漲0.1元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

台灣中油表示，本週受歐洲寒冬取暖用油需求增加及美國擴大對伊朗石油制裁影響，導致國際油價上漲。

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浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.26美元，台幣兌美元匯率升值0.053元，漲幅為0.14%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.6元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

經濟部公告，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.0元及0.7元均由台灣中油吸收，114年累計至1月底止，台灣中油共吸收約18.72億元。