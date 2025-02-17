薪資凍漲5年！他一提離職秒「加1萬」　過來人勸留：騎驢找馬

▲原PO提離職馬上加薪1萬，讓他難以置信。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

公司薪資凍漲5年，提離職時才要加薪挽留。一名網友分享指出，他在公司待了5年，薪水一直停在35K。最近他提出離職，公司卻突然決定加薪1萬元慰留他，讓他感到意外。他現在猶豫是否該繼續待下去，因此上網請教大家的看法。

該名男網友在Dcard以「5年不加薪，突然加薪1萬」為題發文，表示他之前剛畢業進公司，對方給他月薪35000，然而公司卻整整5年不加薪，「連加薪一點點，加個100都沒有，我實在忍受不了，就去提離職。」他也透露，同期的同事都離職了，跟他一樣剛畢業就進去公司的人也是，「只有我一個人留到最後。」

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沒想到公司為了挽留他，直接加碼1萬，說要把他的月薪從35000提升到45000，也讓他突然動搖，「如果是大家，會繼續待這種公司嗎？如果留下來，以後就是月薪45000了。可以結束吃泡麵繳學貸的日子，內心小激動，從昨晚睡到剛剛起床，窮醒發文。」

貼文曝光也引發網友熱議，「可能這個薪水5年內也不太會再加了」、「你離職才加1萬，那就代表你本來的價值更高，他們也知道，但就是死都不想給你升」、「如果因為提離職加薪，代表你的價值很有空間，公司根本虧待你，建議跳槽。」

也有許多人狂勸原PO騎驢找馬，「這種提離職才加薪的公司通常很會壓榨員工，不能久待，建議暫時待著，然後一邊找更好的工作」、「可以留下，一邊找新工作，這樣跟下家公司談薪水可以直接用45000以上去開」、「真心建議，先同意，然後開始騎驢找馬。」「建議再待一陣子，之後想跳槽也比較好談薪」。

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