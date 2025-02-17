16檔台股ETF迎除息　高峰落在2／18、2／19

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

二月除息的台股ETF迎除息高峰，總計有16檔台股ETF接力除息，包括群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）兩檔半年配ETF、雙月配的永豐優選存股（00907）、包含中信小資高價30（00894）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等在內的7檔季配型產品，以及包含富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）、復華台灣科技優息（00929）等6檔月配型產品，其中台新永續高息中心（00936）於今(17)日除息，其他產品的除息日多落於2/18、2/19兩日，想參與配息的投資人，請留意各ETF之最後買進日。

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ETF理財達人表示，這16檔將除息的台股ETF類型相當多元，市值型ETF如：結合低碳概念的00923群益台ESG低碳50、高股息ETF則有00878、00900、野村趨勢動能（00944）等等，還有以半導體為主的00891和著重中小型股的00936，投資人可視自身的投資偏好與需求來選擇適合的產品。再觀察這16檔台股ETF配息狀況，本次以00923群益台ESG低碳50每股配發0.77元、單次配息率預估達3.46%最佳，2/17為最後買進日、2/18除息，而00894、00913、00878與00891的單次配息率也都在2%以上，表現亦不俗。

ETF理財達人進一步說明，以此次單次配息率表現最佳的00923來看，這是台灣首檔專注於布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，選股上最具特色的地方在於結合碳密度指標，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司作為成分股，隨台灣來到排碳有價時代，更有助於投資人在掌握台股趨勢行情外，也掌握碳金商機。此次為00923掛牌以來第四度配息，先前3次都順利填息完成填息任務，讓持有00923的投資人息利兼得。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，隨著全球終端商品需求改善，客戶回補庫存意願增加，加上AI科技應用商機擴散，有助台灣出口成長動能，內需也受益於景氣回溫、有助民間消費維持穩定，故基本面而言仍有助於台股多頭趨勢延續。另一方面，碳費制度上路，代表著台灣企業減碳腳步更須加速，低碳力也將是企業的關鍵競爭力，在營運獲利上也可望能有穩健的表現，亦將是資金青睞的重點，因此投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

