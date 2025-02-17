DeepSeek激勵！　高盛、瑞銀2大咖上調MSCI中國預期

▲DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

DeepSeek的出現激發市場對中國科技股的樂觀情緒，國際重量級法人高盛（Goldman）、瑞銀（UBS）財管部門先後出具報告，上調MSCI中國前景預期，其中高盛另估計MSCI中國指數在未來12個月內將達到85點，高於之前預計的75點，同時亦將滬深300指數的目標從4,600點上調至4,700點，未來一年潛在上升16%及19%。

《彭博社》報導，高盛的報告中分析，DeepSeek及其他中國人工智能模型改變中國科技股的投資主題，投資者對人工智能增長及其經濟效益展示出更樂觀的情緒，預計更廣泛的人工智能應用可能在未來十年內每年提升中國企業每股盈利2.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Investing》則披露瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，近期DeepSeek激發中國經濟反彈，雖然DeepSeek帶來的直接好處可能有限，但該行認爲，主要企業基本面的改善，持續的政策支持以及長期人工智能成長的影響，都爲中國股市從目前仍然不高的估值進一步升值創造了空間。該行將年底MSCI中國指數目標從先前的68點上調至77點。

瑞銀財管指，全國人大常委會會議審議通過了總額爲10兆元人民幣的多年期地方政府債務解決方案。圍繞中國人工智(AI)新創公司DeepSeek的低成本高性能人工智能模型的樂觀情緒推動中國股市(MXCN)上漲17%，中國科技股(KWEB ETF)較1月中旬的低點上漲24%，與那斯達克綜合指數上漲3%相較，已遠遠超過。