去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威

▲主計總處指出，2024年各行業薪資表現以金融保險業平均月領逾10萬7348元最優。圖為上班族上街買午餐資料照。（圖／記者謝婷婷攝）
記者廖婕妤／台北報導
主計總處國勢普查處副處長譚文玲今（17）日指出，2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77%，創25年最大增幅；總薪資平均6萬984元、年增4.39%，創14年最大增幅；而在2024年各行業表現中，仍以金融及保險業每人月平均10萬7348元最高。
剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.58%、為4年最大增幅，實質總薪資年增2.16%，也是6年最大增幅。另外，2024年經常性薪資中位數3萬7274 元、年增3.29%。
2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77%，總薪資平均6萬984元、年增4.39%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬3085元、年增0.58%，實質總薪資5萬6566元、年增2.16%。另，2024年經常性薪資中位數3萬7274 元、年增3.29%，實質經常性薪資中位數3萬4574元、年增1.09%。
而在各行業薪資排名上，2024年由「金融及保險業」拔得頭籌，該行業每人每月總薪資平均超過10萬元，達10萬7348元，年增9.27%；排名第二的是「電子零組件製造業」，該行業每人每月總薪資10萬2150元，年增7.88%；排名第三的則是「電力及燃氣供應業」，該行業每人每月總薪資9萬6669元，但其增幅僅0.08%。
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