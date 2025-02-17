去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威

快訊／群創53萬股民注意！ 股東會紀念品「白米1斤」

擁有逾53萬股民的面板股群創（3481）今（17）日公告即將於5月7日召開股東會，由於今年將進行董事改選，為鼓勵投資人踴躍出席，股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米1公斤」。

160萬股民鬆口氣！00878填息達陣 共耗時58天

擁有近160萬股民、號稱「國民ETF」的季配型國泰永續高股息（00878）今（17）日在台股大漲下，完成去年第4季填息進程，雖耗時58天，為近9次除息以來最長，但也寫下「次次填息皆達陣」的紀錄。

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」 每張4萬元有找

國內首檔台股ETF元大台灣50（0050）分割確定了！元大投信今（17）日指出，0050從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將召開受益人大會決定分割細節，初步規劃「1拆5」，每張4萬元有找，3月25日為參與表決最後買進日。

快訊／23萬人注意！00939再配0.05元 3／5除息

擁有逾23萬受益人的月配型ETF統一台灣高息動能（00939）今（17）日公告3月配息初評，每股配發0.05元，為連續3次同燈同分，預計3月7日除息，3月6日為最後買進日，並將在3月27日入帳。

長榮航總座看高端旅客需求不墜 空運貨量成長價格居高

長榮航（2618）今（17）日舉行第4代豪華經濟艙發表會，總經理孫嘉明認為，疫後旅客對於商務艙、豪經艙需求持續增加，因此新的豪經艙對營收增加有很大優勢；貨運方面量還是持續成長，每公斤價格約落在新台幣300元，但整體貨運價格仍要看市場決定，川普政策變化多端仍待觀察。

勇鷹高教機首次失事！漢翔盤中跌逾4% 公司：全力配合調查

由漢翔（2634）國機國造的勇鷹高教機日前首度發生意外，15日於台東外海墜落，雖然飛行員林瑋跳傘獲救，但外界仍對此充滿疑慮，對此，漢翔強調，本次事件的肇因調查由空軍主導，本公司現正全力配合辦理，有關事故原因判斷，現階段不做任何評論。漢翔今股價一度跌逾4％。

00878公布第二階段Q1配息0.5元 2／20除息

國泰永續高股息（00878）近來除息話題發酵，加上投資人逢低布局等影響，規模已正式突破4000億元大關，再寫嶄新里程碑，今（17）日公告第二階段今年首季配息0.5元，若以今（17）日收盤價22.83元計算，單次配息率2.19%，年化配息率8.76%，除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。

長榮航看俄烏戰後重建商機可期 油價成本估省18％

長榮航（2618）今（17）日舉行第4代豪華經濟艙發表會，總經理孫嘉明受訪時談到俄烏戰後重建商機，他表示，恢復飛越西伯利亞領空之後，可以節省18％油價成本，載客人數也能恢復正常，對於營收有正面助益。

當心愛情騙子！ 兆豐卡統計：APP詐騙高達87%為交友軟體

愛情沒來，狼卻來了！現代人生活忙碌，不少人會透過手機交友軟體尋找真愛，然而詐騙集團卻利用此管道找尋目標下手，甚至利用連視訊都難以出現破綻的AI變臉技術進行詐騙，造成假交友真詐財的案例頻傳。根據兆豐銀行統計，截至去(2024)年底接獲的信用卡3D詐騙案件中，手機應用程式類別中就有高達87%都是交友軟體詐騙，反倒以往常出現的遊戲軟體詐騙僅占13%，兆豐銀行提醒卡友千萬要提高警覺，勿隨意聽信網友建議下載不明APP，以免落入詐騙集團陷阱。

經濟部4大國營事業「去年僅台糖賺錢」 台電虧411億元最慘

經濟部旗下4大國營事業2024年財報陸續出爐，除了台糖（1237）持續賺錢之外，其他3家都是虧損狀態，台電跟中油虧損最大，分別虧損411億元、355億元，台水虧損也達40億元，因此外界預期今年水電雙漲趨勢無法避免。