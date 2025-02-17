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快訊／威力彩14億獎號出爐！第五屆最高獎金　誰來終結31連槓？

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎今晚上看14億元。（圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／台北報導

威力彩已連31槓，今晚頭獎上看14億元，是第五屆以來最高頭獎獎金，讓許多彩迷躍躍欲試。

台彩17日晚間開出第114000014期威力彩，第一區獎號由小到大依序為01、17、21、23、31、34，第二區01

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