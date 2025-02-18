第5屆「航港大數據創意應用競賽」3月1日開跑 　總獎金超過40萬

▲「航港大數據創意應用競賽」總獎金超過40萬。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局第5屆「航港大數據創意應用競賽」即將開跑，報名時間自114年3月1日起至5月31日止，並預計於6月底公布預賽評選結果、8月底前完成決賽評選及進行頒獎。本競賽分為「學生組」及「社會組」，獎金第1名10萬元、第2名5萬元、第3名2萬元、佳作(若干名)8千元，總獎金超過40萬元，歡迎各界呼朋引伴組隊 (1人也可成隊) 參加。

航港局表示，本競賽今年已是第5屆，參賽者可參考「智慧運輸技術」、「航港韌性與創新發展」及「綠色航運與永續經營」等3大主題、16子項作為參賽作品主題，並透過iMarine進行航線、港口、船舶、船員等領域之研究與應用；作品不侷限於資訊技術或軟體應用，凡涉及航港資料分析與應用者皆可參賽。

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該局自101年3月1日成立以來，相關資料透過蒐集、彙整、分類後，於106年完成「航港發展資料庫」對外開放使用，旨在實現資料的共享與共用。為充分發揮該資料庫的價值，鼓勵各用戶運用該平臺提供之數據報表等相關資料，進行更深入的加值應用，並激發產官學界對智慧航港應用之創意，航港局自110年起，透過每年持續舉辦之「航港大數據創意應用競賽」，期能促進航港相關單位之交流互動，創造出更多未來航港創新應用之發想。

為提供使用者嶄新之服務，航港局於112年10月將資料庫改版上線，並賦予這個資料庫一個全新的名稱「iMarine」。該資料庫提供使用者直觀且視覺化的一站式航港資訊服務，包含全球航運指數、臺灣數據統計、航港法令、國際組織動態與即時海運焦點新聞等，並以成為國內最豐富、最完整的海運資料庫為目標。

本屆競賽鼓勵業界將數據分析結合時事及產業動態，以提出實務運作之創見，亦盼藉此發展產學合作，培養學子數據分析與實作能力，持續為航港產業人才培育提供良好環境。