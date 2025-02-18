老牌ETF大暴衝　0050、0056規模雙雙攻破4000億

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（18）日0050、0056資產規模分別為4,656億、4,021億，雙雙突破4,000億，均創歷史新高，以市值型、高股息為代表的ETF 投資世代，持續加速擴展，元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

而 0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由EPS 成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

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自2024第3季，0056已連續三季配出1.07元，未調降金額，今年1月除息再以13個交易日快速填息。依元大投信官網揭露，至昨（17）日 0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.64元，資本平準金為6.93元，以目前配息水準估算，持續具有配息來源基礎，未來第2、3季除息旺季來臨，企業配息將再挹注0056 配息能力。

0056成立以來，連續穩定配息已推進至第15年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF。

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動0056跟上0050腳步規模突破 4,000億，加上市值型ETF 成長潛力持續吸引投資人，據證交所1月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF，顯示國人投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

