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川普關稅2檔美股ETF竄出　績效超車0050、006208

▲台股震盪，美股ETF績效優於台股市值型ETF。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股震盪，美股ETF績效優於台股市值型ETF。（圖／記者湯興漢攝）

文／股股知識庫

近期市場最關注的事情幾乎都與美國總統川普有關，如今在對等關稅政策備忘錄公布後，投資人都在好奇，接下來到底該如何應對?市場又會有什麼變化?我們該觀察那些標的投資呢?今天一次搞清楚川普上台後的台美股架構，用正確的ETF參與行情。

2025 全球關稅風暴上線
川普上周先是發文表示要公布對等關稅，且要給市場驚喜，而隨後有趣的是CNBC的記者發布新聞稿說川普不會在本月下達對等關稅的行政命令，果不其然最後川普只公布了總統備忘錄，提出實施「對等關稅」，以打擊來自其他國家的不公平和歧視性關稅。

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而從該政策根據五大標準來看（關稅水平、不公平稅收、對美國企業和消費者的影響、匯率情況及其他不公平貿易行為），基本就是針對各貿易夥伴量身定制關稅措施。

川普的聲明認為，該措施將促進美國就業，但短期內可能推高物價，長期則有助於美國經濟增長。他特別強調「非貨幣壁壘」，如：日本的結構性貿易壁壘與印度的高關稅，他認為這些國家「佔了美國便宜」。美國政府官員表示，無論競爭對手還是盟友，都在利用美國，川普希望透過此政策改變現狀。

不過最重要的是甚麼？就是對等關稅不會立即生效，預計還要數週至數月內才會實施，而這也替全球市場爭取到了緩衝期間，只是翻看歐股、美股與台股，怎麼台股卻走的最弱勢呢？

關稅戰期間美股報酬優於台股

▲▼。（圖／股股知識庫）

其實從上表就能很好看到，在川普大聲疾呼對等關稅的這幾周，台股與美股的走勢已經開始出現分化，原因無它自然是因為台灣企業正是川普可能會開刀的對象之一，尤其是我們的權王台積電更是關鍵要角，也才造成台股走勢疲軟

▲▼。（圖／股股知識庫）

▲資料來源:XQ

不過回首上次貿易戰期間，其實也會發現，台、美股的走勢出現分化，從上圖來看更可以明顯看到台股的走勢呈現大區間震盪的狀態，市場的走勢很大程度都會受到政治博弈的影響。

當然，最終的走勢會與經濟情勢高度重疊，只是每次國際政情出現擾動，台股就會開啟短期的跌勢，又凶又猛，但隨後情緒平復了又拉起來，直到真正出現傷害到經濟情勢的事件後，才走向崩跌。

▲▼。（圖／股股知識庫）

▲資料來源:XQ

可是對照同期的美股走勢，那斯達克幾乎是走出了一個震盪的上升趨勢，同樣受到關稅影響卻仍能創高，顯示出台、美股兩者的強弱與趨勢變化。

▲▼。（圖／股股知識庫）

從上表就可以看到，在貿易戰期間，若扣除掉後續因為通膨預期與聯準會鷹派造成的全球市場崩跌外，貿易戰實際上影響台美股的大盤報酬表現可謂是天差地別，而這也是投資人可以注意的地方。

如今2025年川普再次回歸白宮，關稅貿易戰已經是避無可避的狀態，我們可以利用台股的美股大盤ETF掌握住這波趨勢變化，進而參與美股的行情，同時分擔台股震盪趨堅的難受氣氛。

政治博弈將是未來市場走向的關鍵軸心
而這次我們也看到了類似的跡象，CPI如果不如預期（比如通膨下降速度不夠快，或是數字出現反彈），一般來說市場可能會預期「央行還得持續偏鷹派、繼續升息或保持高利率」，對股市、風險資產較不利。

但結果川普和貝森特這幾周接連表態他們希望美債殖利率不要上升，不斷強調需要降息來減輕企業與政府的債務成本，這就會讓市場去揣測，當一個具有影響力的政治領導人公開表態「希望寬鬆」，市場可能就會提前預期「即使現在數據不佳，但也許政府會有辦法」，進而提振美股是場的表現。

投資人接下來要關注的就是政治博弈的結果與過程，進行防守反擊的投資，利用政治利空打出來的低點進行布局，並在高點進行調節。


本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新閱雲》刊載，不得轉載，原文出處：關稅風暴上線： 選美股還是台股?專家：00662、00646掌握全局

►延伸閱讀：
美股ETF怎麼選：00662 配息、成分股一次看
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關鍵字： 關稅川普ETF0050006208美股

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